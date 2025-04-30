В США кенгуру переполошил водителей и устроил ДТП: откуда он там взялся (видео)

Животное отделалось испугом

Жители южного штата Алабама (США) смогли на денек почувствовать себя австралийцами. Аллигаторов там и так хватало, а теперь появился еще и единственный на весь штат кенгуру. А чтобы погружение в австралийскую атмосферу произошло полноценно, он успел устроить ДТП на одной из автомагистралей.

Об этом пишет The New York Times. Инцидент произошел 29 апреля на автомагистрали 85 между городами Оберн и Таксиги где-то в 11:50 по местному времени.

Как оказалось, кенгуру зовут Шейла и она после аварии отделалась легким испугом. До побега она проживала на ранчо, которым владеет местный фермер Патрик Старр. Мужчина создал у себя дома небольшой зоопарк, чтобы привлечь туристов.

Он отметил, что еще около 6 часов утра вольер Шейлы был закрыт, но чуть позже его телефон начал разрываться от звонков. Каким-то образом животное сбежало и устроило переполох на одной автомагистрали. К счастью, пропажу удалось быстро найти и вернуть домой. Однако бед она все же натворить успела.

На кадрах из сети виден момент аварии, по всей видимости местные жители точно не ожидали увидеть кенгуру в "родном доме" Алабама, из-за чего потеряли управление. Удивительным образом обошлось без пострадавших, а ущерб оказался незначительным. Что касается Шейлы, то она скорее даже не поняла, что произошло. Сейчас она находится в своем вольере под присмотром хозяев.

Как сообщалось ранее, город Нордельта в Аргентине захватили капибары. "Пушистое нашествие" может и не мешало бы местным жителям, если бы гигантские грызуны не нападали на местных собак.