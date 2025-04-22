Капібари захопили місто в Аргентині: що це за тварини і чи є вони в Україні (фото, відео)

Це найбільші гризуни у світі

Місто Нордельта за 30 км від столиці Аргентини заполонили капібари. Сотні тварин оселилися на газонах у багатих районах, завдаючи чимало проблем місцевим жителям.

"Телеграф" вирішив розповісти, що це за тварини, чи є вони в Україні та чи варто боятися простим людям.

Капібари захопили Нордельту

"Після пандемії "карпінчо", як їх називають в Аргентині, розмножилися в Нордельті, шикарному, мальовничому закритому співтоваристві з 45 000 жителів на північ від Буенос-Айреса. Коли жителі усамітнилися в приміщеннях у 2020 році, капібари почали колонізувати доглянуті квартали, знаходячи зелену траву, прісну воду та відсутність хижаків, за словами біологів, найнятих спільнотою", – пише The New York Times.

За останні два роки населення капібар у Нордельті потроїлося і досягло майже 1000 особин, що додало проблем городянам. Великі гризуни спричиняють дорожньо-транспортні пригоди та прогризають собі шлях через сади.

Також є повідомлення про напади капібар на маленьких собак, попри те, що гризуни травоїдні. Водночас деякі з місцевих жителів стали на захист капібар і стверджують, що вони ніколи не виявляли агресії до собак.

Близько 30 років тому на території сучасної Нордельти знаходилися болота, де капібари вільно жили разом із пумами, ягуарами та кайманами. Проте через будівництво наприкінці 90-х хижаки залишили місцевість, а капібари залишились.

Місцева влада намагається зупинити зростання популяції гризунів за допомогою ін’єкцій, які на якийсь час припиняють їхню здатність розмножуватися. Якщо терапію припинити, капібари знову зможуть заводити потомство. Цей спосіб обрали як єдиний можливий, через протести зоозахисників проти стерилізації.

Що відомо про капібар

Капібара є найбільшим гризуном, що нині живе, і мешкає в Південній Америці. Вона населяє савани та густі ліси та живе поблизу водойм. Це дуже соціальний вид, його можна зустріти групами до 100 особин. Капібари спілкуються за допомогою гавкання, щебетання, свисту, пирхання та муркотання.

Близькими родичами капібари є морські свинки, більш віддалено вона пов’язана з шиншилою та нутрією.

Дорослі капібари зазвичай важать від 35 до 66 кг. У неволі вони можуть жити до 12 років, у природі – до 10 років, але частіше вони гинуть раніше через напади хижаків. Харчуються капібари в основному травою та водними рослинами, фруктами та корою дерев і іноді бувають досить вибірковими в їжі.

На жаль, у Південній Америці капібар вбивають мисливці, а також розводять фермери заради м’яса та шкур. У деяких частинах континенту особливо у Венесуелі, м’ясо капібари популярне під час Великого посту та Страсного тижня, оскільки Католицька церква згідно з легендою дозволила їсти його в цей час, на відміну від м’яса інших тварин.

Капібари стали популярними у всьому світі

Капібари – милі. Так вважають не лише більшість жителів Аргентини, а й громадяни інших країн. Ці пухкі, спокійні, розміром із собаку гризуни, родом із Південної Америки, нещодавно стали улюбленцями сучасного інтернету.

Вони злетіли на вершину неофіційних рейтингів завдяки незліченним відеороликам, що показують їх м’якими, пухкими та щасливими, коли мавпи та качки катаються на їхніх спинах. Також інтернет наповнений безліччю зображень, на яких капібари є сусідами з різними тваринами та птахами, що говорить про їхню дружелюбність.

Особливо їх люблять у Японії, де в останні роки з’явилося багато кафе з капібарами. У закладах можна погодувати гризунів морквиною та погладити. А купання капібар у гарячих джерелах навіть транслюють по національному телебаченню. Крім того, в Країні сонця, що сходить, проводять змагання з поїдання кавунів між капібарами.

Капібари в Україні

Оскільки Україна розташована в Європі, а не в Південній Америці, і має відповідний клімат, тут не зустрінеш капібар, що мешкають у природі. Проте принаймні один із представників цього виду був куплений Менським зоопарком у Чернігівській області. Також капібара мешкає у Харківському зоопарку.

Окрім того, оголошення про продаж екзотичної тварини можна зустріти на відповідних сайтах. Так, минулого місяця капібару власного розведення продавали за 236 500 грн, що еквівалентно понад 5 700 доларів США.

Ці тварини люблять простір, так що клітини для них буде мало — потрібен спеціальний вольєр, обов’язково з великим чагарником для відпочинку в тіні та басейном завдовжки не менше 4 м та глибиною від 1 м.

Капібари легко звикають до нових господарів, добре приручаються і навіть піддаються дресируванню. Їм потрібно гуляти, можна виводити на спеціальних шлейках у парк або зелену зону на вулиці.

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