Вулицями українського селища гуляє олень Борис: він вже жива легенда (відео)

Олень Борис — справжній господар Зарічного, улюбленець місцевих та гостей селища

Невелике селище Зарічне на Рівненщині, що розташоване майже на кордоні з Білоруссю, відоме не стільки своїм розташуванням, скільки унікальним мешканцем — оленем Борисом.

Борису вже вісім років. Він вільно гуляє вулицями, підходить до перехожих і може трохи попсувати місцеві клумби, ласуючи квітами чи туями. Тварина не боїться людей і охоче приймає гостинці: окрім традиційних яблук, ріпи, груш, кукурудзи та буряків, Борис полюбляє банани. Борис має навіть власну сторінку в ТікТоці, де можна побачити різні моменти життя оленя.

Оленя свого часу привіз із Волині майстер лісу ДП "Ліси України" Руслан Христюк. Спочатку Борис жив у вольєрі з оленицями, однак після нападу вовка тварин випустили у ліс. Борис повернувся за рік та обрав залишитись поруч із людьми. Олень регулярно повертається в селище Зарічне.

Роги, які олень щороку скидає, стали частиною місцевої історії: два із його "гіллястих трофеїв" уже передали до місцевого краєзнавчого музею. Нові роги у Бориса виростуть протягом кількох місяців.

Роги Бориса передали в музей на початку березня

Раніше "Телеграф" розповідав про українського голуба Юру, який разом із господаркою переїхав до Швейцарії. Нещодавно ним зацікавилась місцева поліція.