Маск йде з політики? Що встиг наговорити мільярдер на посаді в уряді Трампа

За час його роботи вдалося заощадити 160 мільярдів доларів

Ілон Маск, який був керівником Департаменту ефективності уряду мільярдер (DOGE), дав зрозуміти, що більше не працюватиме в адміністрації Сполучених Штатів.

Про це пише CNBC. Маск сказав слова вдячності.

"Я просто хотів би подякувати всім. Для мене було честю працювати з вами, тож дякую вам за все", — сказав Маск на засіданні уряду 30 квітня.

У відповідь президент США Дональд Трамп подякував йому за допомогу, наголосивши, що мільярдер "справді багато чим пожертвував" і з ним "поводилися дуже несправедливо".

"Ну, їм подобається палити мої машини, що не дуже добре", — відповів Маск, маючи на увазі випадки вандалізму проти автомобілів Tesla, які супроводжували його роботу в DOGE.

Трамп наголосив, що "переважна більшість людей у цій країні справді поважають і цінують" Маска, і запропонував йому залишатися у своїй команді "скільки завгодно".

Також Маск підбив підсумки своєї роботи, зазначивши, що завдяки скороченню федерального уряду вдалося заощадити 160 мільярдів доларів, хоч це і значно менше, ніж він прогнозував спочатку.

"За перші 100 днів було досягнуто неймовірної кількості успіхів. Як усі вже казали, це більше, ніж було досягнуто за будь-якої адміністрації раніше. За будь-який час", — сказав він.

Гучні заяви Маска, що говорив про Україну

Під час президентства Джо Байдена, Ілон Маск переважно підтримував Україну. Його компанія надала доступ до тисяч терміналів Starlink, які українські військові використовують на фронті.

Однак після перемоги на виборах Дональда Трампа, мільярдер змінив свою риторику. Зокрема, він назвав систему Starlink основою української армії та закликав до негайного укладання миру.

Маск підтримав кампанію Трампа до підписання угоди про контроль США над природними ресурсами України. Не виключалося блокування Starlink для українських військових.