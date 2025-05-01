Маск уходит из политики? Что успел наговорить миллиардер на посту в правительстве Трампа

За время его работы удалось сэкономить 160 миллиардов долларов

Илон Маск, который являлся руководителем Департамента эффективности правительства миллиардер (DOGE), дал понять, что больше не будет работать в администрации Соединенных Штатов. Он рассказал о своих успехах на должности.

Об этом пишет CNBC. Маск сказал слова благодарности.

"Я просто хотел бы поблагодарить всех. Для меня было честью работать с вами, поэтому благодарю вас за все", — сказал Маск на заседании правительства 30 апреля.

В ответ президент США Дональд Трамп поблагодарил его за помощь, подчеркнув, что миллиардер "действительно во многом пожертвовал" и с ним "вели себя очень несправедливо".

"Ну, им нравится курить мои машины, что не очень хорошо", — ответил Маск, имея в виду случаи вандализма против автомобилей Tesla, сопровождавших его работу в DOGE.

Трамп подчеркнул, что "подавляющее большинство людей в этой стране действительно уважают и ценят" Маска, и предложил ему оставаться в своей команде "сколь угодно".

Также Маск подвел итоги своей работы, отметив, что благодаря сокращению федерального правительства удалось сэкономить 160 миллиардов долларов, хотя это значительно меньше, чем он прогнозировал изначально.

"За первые 100 дней было достигнуто невероятное количество успехов. Как все уже говорили, это больше, чем было достигнуто при любой администрации раньше. В любое время", — сказал он.

Громкие заявления Маска, что говорил об Украине

Во время президентства Джо Байдена Илон Маск преимущественно поддерживал Украину. Его компания предоставила доступ к тысячам терминалов Starlink, которые украинские военные используют на фронте.

Однако после победы на выборах Дональда Трампа, миллиардер сменил свою риторику. В частности, он назвал систему Starlink основой украинской армии и призвал к немедленному заключению мира.

Маск поддержал кампанию Трампа к подписанию соглашения о контроле США над природными ресурсами Украины. Не исключалась блокировка Starlink для украинских военных.