Маск уходит из политики? Что успел наговорить миллиардер на посту в правительстве Трампа
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За время его работы удалось сэкономить 160 миллиардов долларов
Илон Маск, который являлся руководителем Департамента эффективности правительства миллиардер (DOGE), дал понять, что больше не будет работать в администрации Соединенных Штатов. Он рассказал о своих успехах на должности.
Об этом пишет CNBC. Маск сказал слова благодарности.
"Я просто хотел бы поблагодарить всех. Для меня было честью работать с вами, поэтому благодарю вас за все", — сказал Маск на заседании правительства 30 апреля.
В ответ президент США Дональд Трамп поблагодарил его за помощь, подчеркнув, что миллиардер "действительно во многом пожертвовал" и с ним "вели себя очень несправедливо".
"Ну, им нравится курить мои машины, что не очень хорошо", — ответил Маск, имея в виду случаи вандализма против автомобилей Tesla, сопровождавших его работу в DOGE.
Трамп подчеркнул, что "подавляющее большинство людей в этой стране действительно уважают и ценят" Маска, и предложил ему оставаться в своей команде "сколь угодно".
Также Маск подвел итоги своей работы, отметив, что благодаря сокращению федерального правительства удалось сэкономить 160 миллиардов долларов, хотя это значительно меньше, чем он прогнозировал изначально.
"За первые 100 дней было достигнуто невероятное количество успехов. Как все уже говорили, это больше, чем было достигнуто при любой администрации раньше. В любое время", — сказал он.
Громкие заявления Маска, что говорил об Украине
Во время президентства Джо Байдена Илон Маск преимущественно поддерживал Украину. Его компания предоставила доступ к тысячам терминалов Starlink, которые украинские военные используют на фронте.
Однако после победы на выборах Дональда Трампа, миллиардер сменил свою риторику. В частности, он назвал систему Starlink основой украинской армии и призвал к немедленному заключению мира.
Маск поддержал кампанию Трампа к подписанию соглашения о контроле США над природными ресурсами Украины. Не исключалась блокировка Starlink для украинских военных.
- Маск считает, что Владимир Зеленский вроде бы не может претендовать на то, чтобы представлять интересы Украины. Таким образом, он отреагировал на слова Зеленского, что президент Трамп находится в "среде дезинформации". "Зеленский не может претендовать на то, чтобы представлять волю народу Украины, если не восстановит свободу прессы и не прекратит отмену выборов", — написал он.
- Недавно американский миллиардер и основатель компании SpaceX Илон Маск выступил "против нелепого кровопролития", поддержав план президента США Дональда Трампа. Он отметил, что не может уважать тех, кто "подпитывает войну" и подчеркнул, что на фронте гибнут люди без четкой стратегии. По его словам, эта война выглядит жестокой, бессмысленной и бесчеловечной.
- Еще один скандал спровоцировал опрос Маска в соцсети Х относительно условий окончания войны. Он выдвинул на голосование свою "формулу", по которой для достижения мира Крым должен остаться российским, на оккупированных территориях необходимо провести референдумы, а Украина откажется от вступления в НАТО.
- Также он называл Владимира Зеленского "чемпионом всех времен по ограблениям", критикуя выделение США многомиллиардной помощи Украине.