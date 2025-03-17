З’явилося моторошне відео прибуття членів банди "Трен де Арагуа" до Сальвадора зі США після депортацій Трампа

Трамп депортував до Сальвадора 238 венесуельських бандитів

Першу групу членів банди "Трен де Арагуа", вигнаних Дональдом Трампом, було доставлено у величезну в’язницю Сальвадора. Чоловіків у кайданах та наручниках тягли по трапі літака.

У мережі з’явилися відео холодного прийому венесуельських злочинців у Сальвадорі. Ролик опублікувал президент Сальвадора Наіб Букеле.

Президент США поділився і похвалив відеоролик, на якому видно, як озброєні до зубів поліцейські заштовхують до сумнозвісної в’язниці чоловіків у наручниках і кайданах.

За словами Букеле, 238 імовірних членів венесуельського злочинного угруповання було депортовано.

"Сьогодні до нашої країни прибули перші 238 членів венесуельської злочинної організації "Трен де Арагуа", — написав він на сайті X.

Вражаючий відеоролик, опублікований Букеле, демонструє холодний прийом, наданий цим обвинуваченим у злочинах, коли вони приземлилися у Сальвадорі.

Їх негайно передали до 40-тисячного ізолятора суворого режиму для осіб, підозрюваних у тероризмі.

Трамп перепостив драматичне відео Букеле та розкритикував "нечесного" Джо Байдена за те, що той нібито допустив членів "Трен де Арагуа" в США, в полум’яному пості на сайті Truth Social.

Президент США написав: "Це монстри, яких заслали до нашої країни шахрай Джо Байден та радикальні ліві демократи. Як вони посміли!

Дякую Сальвадору і, зокрема, президенту Букеле за розуміння цієї жахливої ситуації, що сталася у Сполучених Штатах через некомпетентне керівництво демократів. Ми не забудемо!"

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