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З’явилося моторошне відео прибуття членів банди "Трен де Арагуа" до Сальвадора зі США після депортацій Трампа

Автор
Марія Назарова
Дата публікації
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Автор
Колаж "Телеграфу" Новина оновлена 17 березня 2025, 21:15

Трамп депортував до Сальвадора 238 венесуельських бандитів

Першу групу членів банди "Трен де Арагуа", вигнаних Дональдом Трампом, було доставлено у величезну в’язницю Сальвадора. Чоловіків у кайданах та наручниках тягли по трапі літака.

У мережі з’явилися відео холодного прийому венесуельських злочинців у Сальвадорі. Ролик опублікувал президент Сальвадора Наіб Букеле.

Президент США поділився і похвалив відеоролик, на якому видно, як озброєні до зубів поліцейські заштовхують до сумнозвісної в’язниці чоловіків у наручниках і кайданах.

За словами Букеле, 238 імовірних членів венесуельського злочинного угруповання було депортовано.

"Сьогодні до нашої країни прибули перші 238 членів венесуельської злочинної організації "Трен де Арагуа", — написав він на сайті X.

Вражаючий відеоролик, опублікований Букеле, демонструє холодний прийом, наданий цим обвинуваченим у злочинах, коли вони приземлилися у Сальвадорі.

Їх негайно передали до 40-тисячного ізолятора суворого режиму для осіб, підозрюваних у тероризмі.

Трамп перепостив драматичне відео Букеле та розкритикував "нечесного" Джо Байдена за те, що той нібито допустив членів "Трен де Арагуа" в США, в полум’яному пості на сайті Truth Social.

Президент США написав: "Це монстри, яких заслали до нашої країни шахрай Джо Байден та радикальні ліві демократи. Як вони посміли!

Дякую Сальвадору і, зокрема, президенту Букеле за розуміння цієї жахливої ситуації, що сталася у Сполучених Штатах через некомпетентне керівництво демократів. Ми не забудемо!"

Раніше російський соціолог-опозиціонер Ігор Ейдман провів аналогії між сучасною політикою США та Росії та переконаннями нацистської Німеччини.

Теги:
#США #Венесуела #Відео #Сальвадор #Дональд Трамп #Бандити