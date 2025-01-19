Ціна криптовалюти Трампа злітає: скільки коштує та як виглядає (фото)

Нова криптовалюта з’явилася за кілька днів до інавгурації Трампу

Обраний на пост президента США Дональд Трамп, інавгурація якого має відбутися 20 січня, оголосив про запуск власної криптовалюти.

Про це він повідомив у соціальній мережі "Х" (колишній "Твіттер"). Ця криптовалюта вже стала мемом $TRUMP (мемкоин — криптовалюта, створена з урахуванням мемов).

На своїй сторінці в соцмережах Трамп зазначив: зараз саме час відсвяткувати його перемогу на виборах президента США.

Тим часом обсяг торгів TRUMP за добу перевищив 11 мільярдів доларів США.

На офіційному сайті цієї валюти вказано, що $TRUMP — це єдиний офіційний мем від президента Дональда Трампа, який був створений для блокчейн-мережі Solana. Першого дня для покупки було доступно 200 мільйонів токенів $TRUMP — цю цифру планується збільшити до позначки 1 мільярд протягом наступних трьох років.

За даними CoinDesk, станом на ранок 18 січня не було підтвердження законності мемтокену Дональда Трампа. Аналітики зазначають, що перші покупці одержали 70 мільйонів доларів прибутку.

Раніше "Телеграф" повідомляв, яку країну планує відвідати Дональд Трамп після інавгурації.