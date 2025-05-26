Трамп піде на вибори у 2028? Хто ще у списку найімовірніших кандидатів

Успіх Трампа як 47-го президента США матиме на це прямий вплив

Президент США Дональд Трамп продовжує натякати на можливість свого третього президентського терміну, однак республіканська партія може мати на це свої плани. Адже на виборах у 2028 році цілком може з'явитись новий кандидат.

Про це пише The Hill, називаючи сім найімовірніших наступників Трампа. Зауважимо, що більшість з них мають солідну політичну кар'єру, однак ніхто не відкидає кандидатуру Трампа-молодшого.

Дональд Трамп-молодший стане новим президентом США?

Наприкінці травня син Трампа не відкинув можливості балотування у президенти США, хоча до цього доволі різко реагував на будь-які натяки щодо заміни батька.

"Я не знаю. Можливо, одного дня, знаєте, це покликання настане", – сказав Трамп-молодший.

Дональд Трамп-молодший

Він доволі довго ігнорував питання кореспондентів, але потім двічі запевнив, що така можливість існує. Однак в цьому питанні слід розуміти, що можливість Трампа-молодшого стати президентом залежить від успіху його батька. Тільки якщо 47-й президент досягне потрібних для республіканців цілей та американці здебільшого будуть задоволені, партія може обрати Трампа-молодшого як головного кандидата на пост президента США у 2028 році.

Зауважимо, що Дональд Трамп-молодший — американський бізнесмен і старший син 47-го президента США Дональда Трампа. Народився 31 грудня 1977 року в Нью-Йорку. Його мати — Івана Трамп, чесько-американська модель і підприємниця. Він неодноразово захищав інтереси батька в медіа під час його політичної кар'єри.

Хто ще може замінити Трампа у 2028 році?

Віцепрезидент Венс. Саме теплі висловлювання Трампа у бік Джей Ді Венса, а також його висока посада в Білому домі, наштовхують на думку, що він може представляти республіканці в на виборах. Однак прямих заяв щодо цього ще не лунало. Сам же Венс якось сказав: "Моє ставлення таке, що якщо я таки балотуватимуся у 2028 році, я не маю на це права".

Джей Ді Венс

Державний секретар Марко Рубіо. Рубіо чи неєдина в адміністрації Трампа людина, яка одночасно обіймає посади державного секретаря та радника з національної безпеки. Але минуле суперництво Трампа з ним на праймеріз Республіканської партії 2016 року може стати на заваді балотуванню Рубіо у 2028. Президент США у 2016 назвав його "ідеальною маленькою лялькою", "дитиною" та "маленьким Марко", тоді як Рубіо описав бізнесмена як "вразливого та невпевненого в собі". Зараз ця ворожнеча в минулому.

Марко Рубіо

Губернатор Флориди Рон ДеСантіс. Хоч його і називають один з найімовірніших кандидатів на пост президента США у 2028 році, однак боротьба між Трампом і ДеСантісом на праймеріз Республіканської партії може стати на заваді цьому. Видання переконане, що якщо Трамп не піде у президенти у 2028 році, він має підтримати свого наступника, а з ДеСантісом тут можуть виникнути проблеми.

Рон ДеСантіс

Губернатор Вірджинії Гленн Янгкін. Він одна з головних персон республіканської партії і цілком міг стати конкурентом Трампа ще у 2024 році, однак відмовився від цього. Тому можливість його балотування у 2028 ніхто не відкидає. У своїй промові в травні він вже намагався внести ясність у це питання.

"Я багато разів казав, що справді вважаю, що люди, які турбуються про свою наступну роботу, перш ніж завершити поточну, неправильно розставляють пріоритети", – сказав він Times, — Моя робота полягає в тому, щоб продовжувати служити вірджинцям найкращим чином протягом усього мого останнього дня на посаді, і я маю намір це робити".

Гленн Янгкін

Міністр внутрішньої безпеки Крісті Ноем. Крісті Ноем, колишня губернаторка Південної Дакоти, була однією з найпалкіших захисниць Трампа, а також її називали потенційною кандидаткою від нього на виборах минулого циклу. До того ж посада Ноем у Кабінеті міністрів США додає їй шансів у майбутньому.

Крісті Ноем

Губернатор Джорджії Браян Кемп. Його включили у список майбутніх наступників Трампа, коли він відмовився балотуватися проти сенатора Джона Оссоффа (демократ від штату Джорджія) у Сенат наступного року. Хоча республіканці доклали чимало зусиль, аби він це зробив. Однак не слід забувати Кемп не голосував за Трампа на праймеріз Республіканської партії.

Браян Кемп

Раніше "Телеграф" розповідав, що Трамп на публіці висміяв зріст свого молодшого сина.