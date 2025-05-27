Чому війна затягнеться: канцлер Німеччини назвав головну перешкоду

Німеччина готується до тривалої війни в Україні

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що війна в Україні може тривати ще довго. Він не вірить у швидке завершення конфлікту з Росією.

Німецький лідер пообіцяв продовжувати допомагати Україні зброєю та грошима. Про це Мерц сказав після зустрічі з прем'єр-міністром Фінляндії у місті Турку, пише Nordot.

За словами канцлера, зазвичай війни закінчуються, коли воюючі сторони втомлюються воювати або в них закінчуються гроші на війну.

"Поки що ми далекі від цього у цій війні", — пояснив політик. Він розповів, що останні три тижні країни Заходу намагалися змусити Росію припинити війну, але нічого не вийшло.

За словами Мерца, Росія зараз взагалі не хоче припиняти воювати. "Це означає, що Україна має продовжувати захищатися, а ми повинні більше їй допомагати", — сказав канцлер.

Тим часом стало відомо, що Німеччина досі не дає Україні далекобійну зброю. Про це розповів німецький депутат Родеріх Кізеветтер виданню The New York Times. Щоб створити невизначеність для Росії, він запропонував почати навчати українських солдатів користуватися ракетами Taurus.

Раніше Мерц говорив, що скасував обмеження на далекобійність зброї для України. Але потім виявилося, що це зробили ще кілька місяців тому. Правда, це нічого не змінило, бо наявна німецька зброя все одно стріляє не дальше ніж на 80 кілометрів.

У середу до Берліна приїде президент України Володимир Зеленський. Це буде його перший візит до Німеччини після того, як Мерц став канцлером. Головна тема розмови — військова допомога. Особливо йтиметься про ракети Taurus, які Україна давно просить.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Фрідріх Мерц та Урсула фон дер Ляєн виступили із заявами щодо санкцій проти Росії. Вони пообіцяли, що тиск буде посилено.