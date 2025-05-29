Сім’ю Кеннеді переслідує "прокляття"? Як померли троє дітей колишнього президента США

Дружина Кеннеді народила йому чотирьох дітей, але живою залишилася тільки дочка

Американський політик Джон Кеннеді вирізнявся яскравою харизмою та незаперечною силою переконання. Він став наймолодшим президентом в історії США, але життя його було надто коротким — у 46 років його застрелили. Не менш трагічною виявилася і доля трьох спадкоємців президента.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що сталося з дітьми Джона Кеннеді, якому сьогодні, 29 травня, могло виповнитись 108 років. Ми дізналися, як склалося життя його єдиної дочки.

Як померли троє дітей експрезидента США Джона Кеннеді

Харизматичний політик Джон Кеннеді, який мав блискучі ораторські здібності, став 35-м президентом США в 1960 році й подавав великі надії. Його дружиною була Жаклін Був’є, з якою він познайомився під час званої вечері, коли був сенатором.

У 1953 році пара зіграла весілля, на якому були присутні майже 2000 гостей. А через 3 роки Жаклін завагітніла. Однак народження первістка обернулося трагедією, тому що їхня дочка Арабелла народилася мертвою.

Джон Кеннеді та його дружина Жаклін, Фото: Getty Images

1957 року Жаклін народила другу дівчинку, яку назвали Керолайн, її обійшло родове "прокляття". Вона стала єдиною живою дитиною подружжя Кеннеді.

Джон Кеннеді разом із дочкою та сином, Фото: Getty Images

Ще за три роки на світ з’явився син, якого на честь батька назвали Джоном. Хлопчик народився через 16 днів після обрання президентом США свого батька та з дитинства перебував на очах у громадськості.

Діти Джона Кеннеді, Фото: Getty Images

За три дні до свого триліття в Далласі було вбито його батька Джона Кеннеді, а похорон пройшов у день народження Джона-молодшого. Після трагедії він із матір’ю, яка вдруге вийшла заміж, жив у Нью-Йорку.

Джон Кеннеді втратив трьох дітей, Фото: Getty Images

Вищу освіту Джон-молодший отримав у Браунівському університеті, всупереч сімейній традиції, оскільки Кеннеді вважали за краще навчатися в Гарварді. Після навчання син 35-го президента США працював помічником окружного прокурора Манхеттену, потім заснував суспільно-політичний щомісячний журнал "Джордж", який випускався до 2001 року.

Джон Кеннеді-молодший, Фото: Getty Images

У 1999 році Джон заявив про можливість свого висування кандидатом у президенти США. Він мав дружину Каролін. Але політичним амбіціям Джона не вдалося реалізуватися, оскільки 16 липня 1999 разом із дружиною та її сестрою він загинув в авіакатастрофі.

Джон Кеннеді-молодший та його дружина загинули, Фото: Getty Images

Джон-молодший керував легким літаком, але той розбився і впав у Атлантичний океан на великій швидкості. Причиною падіння могла стати дезорієнтація у просторі через погану видимість.

Але президент Кеннеді мав ще одного сина — Патріка. Він народився 1963 року, проте не прожив і двох днів.

Що відомо про єдину дочку Джона Кеннеді

Коли вбили Джона Кеннеді його доньці Керолайн було лише шість років. Разом із мамою та братом вона жила у Нью-Йорку. Дівчина закінчила коледж Редкліфф при Гарвардському університеті та почала працювати в Метрополітен-музеї. У 1988 році дочка Кеннеді здобула ступінь доктора юридичних наук.

Як виглядає дочка Джона Кеннеді, Фото: Getty Images

Керолайн захоплювалася фотографіями, але потім пов’язала своє життя з юриспруденцією, політикою та благодійними ініціативами. У 2009 році донька Кеннеді претендувала на місце в Сенаті від штату Нью-Йорк, але потім зняла свою кандидатуру. Також вона була послом США в Японії, а 2021 року президент Джо Байден висунув її кандидатуру на посаду посла США в Австралії.

Нині Керолайн обіймає посаду директора Бібліотеки Джона Кеннеді. Також вона стала співавтором двох книг щодо громадянської свободи.

Керолайн Кеннеді, Фото: Getty Images

Зазначимо, що трагічна доля спіткала не лише Кеннеді та трьох його спадкоємців, а й інших представників роду. Припущення про "сімейне прокляття" вперше публічно озвучив Едвард Мур (Тед) Кеннеді.

"Чи дійсно над усіма Кеннеді висить якесь жахливе прокляття", — зазначив він під час своєї промови після аварії 1969 року, в якій йому вдалося вижити, а ось його пасажирці ні.

"Телеграф" писав раніше, що президент США Дональд Трамп анонсував масштабне оприлюднення документів, пов’язаних із вбивством 35 президента Сполучених Штатів Джона Фіцджеральда Кеннеді Відповідний указ Трамп підписав ще на початку каденції.