Семью Кеннеди преследует "проклятие"? Как умерли трое детей бывшего президента США

Жена Кеннеди родила ему четырех детей, но в живых осталась только дочь

Американский политик Джон Кеннеди выделялся яркой харизмой и неоспоримой силой убеждения. Он стал самым молодым президентом в истории США, но жизнь его оказалась слишком короткой — в 46 лет его застрелили. Не менее трагичной оказалась и судьба троих наследников президента.

"Телеграф" решил выяснить, что произошло с детьми Джона Кеннеди, которому сегодня, 29 мая, могло исполниться 108 лет. Мы узнали, как сложилась жизнь его единственной дочери.

Как умерли трое детей экс-президента США Джона Кеннеди

Харизматичный политик Джон Кеннеди, обладающий блестящими ораторскими способностями, стал 35-м президентом США в 1960 году и подавал большие надежды. Его супругой была Жаклин Бувье, с которой он познакомился во время званого ужина, когда был сенатором.

В 1953 году пара сыграла свадьбу, на которой присутствовали почти 2000 гостей. А через 3 года Жаклин забеременела. Однако рождение первенца обернулось трагедией, потому что их дочь Арабелла родилась мертвой.

Джон Кеннеди и его супруга Жаклин, Фото: Getty Images

В 1957 году Жаклин родила вторую девочку, которую назвали Кэролайн, ее обошло родовое "проклятие". Она стала единственным живым ребенком четы Кеннеди.

Джон Кеннеди вместе с дочерью и сыном, Фото: Getty Images

Еще через три года на свет появился сын, которого в честь отца назвали Джоном. Мальчик родился спустя 16 дней после избрания президентом США своего отца и с младенчества находился на глазах у общественности.

Дети Джона Кеннеди, Фото: Getty Images

За три дня до своего трехлетия в Далласе был убит его отец Джон Кеннеди, а похороны прошли в день рождения Джона-младшего. После трагедии он с матерью, которая второй раз вышла замуж, жил в Нью-Йорке.

Джон Кеннеди потерял троих детей, Фото: Getty Images

Высшее образование Джон-младший получил в Брауновском университете, вопреки семейной традиции, поскольку Кеннеди предпочитали учиться в Гарварде. После обучения сын 35-го президента США работал помощником окружного прокурора Манхэттена, затем основал общественно-политический ежемесячный журнал "Джордж", который выпускался до 2001 года.

Джон Кеннеди-младший, Фото: Getty Images

В 1999 году Джон заявил о возможности своего выдвижения кандидатом в президенты США. У него была жена Каролин. Но политическим амбициям Джона не удалось реализоваться, поскольку 16 июля 1999 года вместе с женой и ее сестрой он погиб в авиакатастрофе.

Джон Кеннеди-младший и его жена погибли, Фото: Getty Images

Джон-младший управлял легким самолетом, но тот разбился и упал в Атлантический океан на большой скорости. Причиной падения могла стать дезориентации в пространстве из-за плохой видимости.

Но у президента Кеннеди был еще один сын — Патрик. Он родился в 1963 году, однако не прожил и двух дней.

Что известно о единственной дочери Джона Кеннеди

Когда убили Джона Кеннеди его дочери Кэролайн было всего шесть лет. Вместе с мамой и братом она жила в Нью-Йорке. Девушка окончила колледж Рэдклифф при Гарвардском университете и стала работать в Метрополитен-музее. В 1988 году дочь Кеннеди получила степень доктора юридических наук.

Как выглядит дочь Джона Кеннеди, Фото: Getty Images

Кэролайн увлекалась фотографиями, но затем связала свою жизнь с юриспруденцией, политикой и благотворительными инициативами. В 2009 году дочь Кеннеди претендовала на место в Сенате от штата Нью-Йорк, но затем сняла свою кандидатуру. Также она была послом США в Японии, а в 2021 году президент Джо Байден выдвинул ее кандидатуру на должность посла США в Австралии.

В настоящее время Кэролайн занимает должность директора Библиотеки Джона Кеннеди. Также она стала соавтором двух книг на тему гражданской свободы.

Кэролайн Кеннеди, Фото: Getty Images

Отметим, что трагически судьба настигла не только Кеннеди и троих его наследников, но также и других представителей рода. Предположение о "семейном проклятии" впервые публично озвучил Эдвард Мур (Тед) Кеннеди.

"Действительно ли над всеми Кеннеди висит какое-то ужасное проклятие", — отметил он во время своей речи после аварии в 1969 году, в которой ему удалось выжить, а вот его пассажирке нет.

"Телеграф" писал ранее, что президент США Дональд Трамп анонсировал масштабное обнародование документов, связанных с убийством 35-го президента Соединенных Штатов Джона Фицджеральда Кеннеди. Соответствующий указ Трамп подписал еще в начале каденции.