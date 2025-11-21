Заради селфі з Білик? Залужний відмовився від звичного стилю одягу у Британії (фото)

Генерал проміняв діловий костюм на худі за майже 9 тисяч

Українська співачка Ірина Білик поділилася спільним фото з колишнім головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним. Він, будучи дипломатом у Великій Британії, здивував зміною свого стилю.

Що потрібно знати:

У мережі "віруситься" фото українського посла Залужного з Білик, зроблене у Лондоні

Залужний з’явився не у формі й не у костюмі, а в темно-синьому худі британського бренду HACKETT

"Телеграф" з’ясував вартість худі на офіційному сайті бренду

Дружнє фото артистки та українського посла, зроблене у Лондоні, активно поширюється мережею. Увагу на знімку привернув не стільки сам факт зустрічі двох відомих людей, скільки рідкісний вибір одягу 52-річного генерала у відставці.

Оскільки останнім часом Залужний, виходячи зі своєї дипломатичної посади, вважав за краще бувати на публіці у суворих ділових костюмах чи військовій формі, цього разу він постав у темно-синьому теплому худі з написом HACKETT.

Від костюмів до затишних худі. Фото: Getty Images

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що за бренду віддає перевагу колишній головнокомандувач української армії серед англійців. З’ясувалося, що HACKETT — це британський чоловічий бренд класичного одягу та кежуел. Ідентичний худі на сайті коштує £160 (приблизно 9 тисяч гривень).

Нагадаємо, що Валерій Залужний обіймав посаду головнокомандувача ЗСУ до 8 лютого 2024 року, коли президент України Володимир Зеленський відправив його у відставку. У травні того ж року Зеленський призначив його послом України у Сполученому Королівстві. Генерал змінив військову форму на класичний костюм, а робочі наради – на участь у світських заходах зі своєю дружиною Оленою.