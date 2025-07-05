Трамп підписав найскандальніший закон: що не так з документом і як відреагував Маск

Гучний закон пройшов із мінімальним відривом у Конгресі

Президент США Дональд Трамп 4 липня 2025 року підписав закон про податки та витрати. Його підписали урочисто на церемонії біля Білого дому. Трамп називав цей документ "Одним великим прекрасним законопроєктом", попри те, що він значно погіршить надання меддопомоги малозахищеним верствам населення, скоротить соціальну підтримку та один із раніше найпалкіших прихильників Трампа техномагнат Ілон Маск посварився з очільником США саме через цю законотворчу ідею.

Що головне у новому законі США про податки та витрати

Цей закон закріплює найбільше зниження податків в історії США. Одночасно з тим, зростатимуть витрати на оборону та фінансування іміграційного контролю. Зокрема, понад 46,5 млрд доларів піде на будівництво стіни на кордоні. Одночасно з тим в США скоротять федеральні витрати на соціальні програми, наприклад продовольчу допомогу та Medicaid. Близько 17 млн людей можуть втратити медичне страхування у найближчі 10 років. Зокрема, через перевірки, вимоги до кількості робочих годин, виключення деяких осіб тощо.

Головний аргумент противників закону — через нього зовнішній борг США може зрости на понад 3 трильйони доларів. Екологи зі свого боку побоюються наслідків для довкілля через скасування податкових пільг на чисту енергію.

Боротьба Трампа і його прихильників за закон

Закон США про податки та витрати ледь пройшов Конгрес. В Сенаті голоси розділились 51 за, 50 проти, при чому вирішальним став голос віцепрезидента Джей Д.Венса. В Палаті представників голосів теж ледь вистачило — 218 за, 214 проти. Представники демократів вважають наслідки більш негативними, ніж можлива користь для створення нових робочих місць в США.

Конфлікт із Маском через закон

Ілон Маск категорично проти цього закону. Взаємна перепалка Трампа та Маска витягла на поверхню непоказні деталі про американського президента, а Маск у відповідь отримав натяки на депортацію. Протистояння може зайти занадто далеко — Маск вже активно говорить про створення власної партії.

"День незалежності — ідеальний час, щоб запитати себе, чи хочете ви незалежності від двопартійної (дехто б сказав, однопартійної) системи!",- написав він у соцмережі Х. Мова йде про America Party. Маск в успіху впевнений.

Раніше "Телеграф" розповідав, що попри існування в США багатьох партій на регіональному рівні, на федеральному закріпилось домінування двох партій: демократів та республіканців. Ідея Маска може зруйнувати цю систему, яка в США працює з 19 століття.