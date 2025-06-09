Не вціліли ні кабачки, ні полуниця: град накрив частину України (відео, фото)

Вулиці перетворились на річки, град сипав "по-чорному", електролінії обірвані

Негода продовжує винищувати городи в частині областей України. Після травневих заморозків та злив, в червні вони не відступили. Щойно підросла полуниця — її вибило градом.

Нову розсаду — залило водою. Руйнівна злива, ураган та град пройшлися західними та північними областями України. В селі Саранчуки на Тернопільщині вулиці перетворились в потоки води та бруду. Затопило також двори та городи. Місцями по дорогах не міг проїхати навіть транспорт.

На Житомирщині випав град. Місцеві показують шматки розміром з монети.

Град побив посіви і на Львівщині. Тут він був більш шипастий.

Вкрив землю він товстим шаром.

В однієї господині град та негода винищили весь врожай полуниці. "Цього року навіть погода перевіряє українців на міцність", — співчувають коментатори.

"Кабачки всі в дірах, помідори плавають", — ділиться жінка з іншої частини області та показує наслідки негоди для врожаю. "Градом сікло по-чорному", — кажуть місцеві та наголошують — вціліли тільки посіви в парнику.

У Рівненській області, яка і так постраждала від ударів росіян, негода наробила лиха. Теплиці з полуницею в Яринівці затопило.

Окрім шкоди для городів, виникли проблеми і на дорогах областей — проїзд був ускладнений через воду та гілки дерев. Місцями вони обірвали лінії електромереж, наразі їх відновлюють.

"Телеграф" розповідав, що негода вирувала і в столиці України. Експерти з погоди обіцяють — надалі вона стане стабільнішою. Дощі будуть, але не настільки руйнівні.