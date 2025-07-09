Спікер Трампа "спалилася" на брехні про "список Епштейна"? У мережі обговорюють цікавий момент (фото)

Одна деталь на Керолайн не залишила поза увагою

Користувачі соціальних мереж помітили цікаву деталь, пов’язану з речником Дональда Трампа Левітт Керолайн. У день, коли вона оголосила, що "списку клієнтів" Епштейна не існує, на ній не було хрестика.

Відповідні скріни відео з виступом Керолайн опублікував один із пабліків. Там помітили, що вона її шиї завжди є ланцюжок із хрестиком, але саме того дня вона їх не вдягла.

"Не хотіла брехати з хрестом на шиї???", — запитують у соцмережі.

7 липня Керолайн виступила перед журналістами й заявляла, що "списку клієнтів" Епштейна, який передбачає перелік клієнтів, причетних до його злочинів, не існує.

До речі, нещодавно американський мільярдер Ілон Маск публічно звинуватив Дональда Трампа у причетності до справи Джеффрі Епштейна, заявивши, що саме тому адміністрація не розсекречує всі документи, пов’язані з діяльністю скандального фінансиста.

Таким чином, у мережі стали припускати, що сказане Керолайн — брехня.

Справа Епштейна

У 20219 році його затримали та звинувачували у торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації. У ході обшуків було знайдено докази торгівлі людьми, а також виявлено "сотні, а може, й тисячі — сексуальних фотографій із повністю або частково оголеними жінками". Деякі фотографії були підтверджені як фотографії неповнолітніх.

Судові документи стверджують, що принаймні 40 неповнолітніх дівчаток було привезено до особняка Епштейна для сексуальних контактів.

Через кілька місяців 10 серпня 2019 року Джефрі Епштейн був знайдений мертвим у своїй камері попереднього ув’язнення. За офіційними повідомленнями причиною смерті є самогубство.

7 липня 2025 року Мін’юст США та ФБР заявили, що у них немає доказів шантажу впливових осіб з боку Епштейна і того, що він вів "список клієнтів".

Джеффрі Епштейн. Фото: The Insider

Що таке "Списки Епштейна"

"Списки Епштейна" – це не один документ, а сукупність матеріалів, що стосуються судових розглядів щодо сексуальної експлуатації неповнолітніх, організованої американським фінансистом Джеффрі Епштейном.

Остання велика хвиля розсекречення з цієї історії сталася 3 січня 2024 року. Тоді суддя Лоретта Преска розпорядилася оприлюднити майже тисячу сторінок, що містять імена близько 200 осіб, які фігурують у справах, пов’язаних із Епштейном. У документах фігурують імена десятків відомих людей – від голлівудських зірок до колишніх світових лідерів. Серед них, згідно з відкритими даними, були:

Експрезидент США Білл Клінтон та чинний глава країни Дональд Трамп;

британський принц Ендрю, герцог Йоркський;

Білл Гейтс;

Девід Копперфілд;

Стівен Гокінг;

та інші…

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Ілон Маск нагадав, що Трамп фігурує у скандалах, пов’язаних із сексуальною експлуатацією людей, педофілією і не тільки.