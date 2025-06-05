Педофілія, торгівля людьми та експлуатація: Маск розкрив страшну правду про Трампа

Маск нагадав, що Трамп фігурує у скандалах, пов'язаних з сексуальною експлуатацією людей, педофілією і не тільки

Ілон Маск заявив, що президент США Дональд Трамп фігурує у справі покійного фінансиста Джеффрі Епштейна. Мільярдер стверджує, що саме через це відповідні документи досі не оприлюднили.

Ця заява — новий етап у публічному протистоянні між колишніми друзями. Саме Ілон Маск, нагадаємо, найактивніше підтримував Трампа у президентській гонці, і витратив на це майже 300 мільйонів доларів, та згодом, схоже, щось пішло не так. Конфлікт розпочався після того, як Маск розкритикував президентський законопроєкт про витрати та податки.

"Пора кинути справді велику бомбу: Трамп знаходиться у файлах Епштейна. Це справжня причина, через яку вони не були оприлюднені. Хорошого дня, DJT! Позначте цю посаду на майбутнє. Правда вийде назовні", — написав Маск у соцмережі X.

Файли Епштейна містять імена понад 150 осіб, які мали зв'язки з американським фінансистом. Епштейна звинувачували у торгівлі людьми та сексуальній експлуатації неповнолітніх.

Як почалася сварка

Протистояння виникло після критики Маском закону Трампа. Мільярдер назвав документ "огидною гидотою". Це викликало обурення Трампа.

"У нас з Ілоном були чудові стосунки. Я не знаю, чи будуть вони в нас ще", – заявив президент журналістам в Овальному кабінеті. Трамп стверджує, що Маск знав про закон заздалегідь, але мовчав до його оприлюднення.

Мільярдер це заперечує. За його словами, документ ухвалили "посеред ночі так швидко, що майже ніхто в Конгресі не зміг його навіть прочитати".

Нещодавно Трамп опублікував у соцмережі пост, де заявив, що Маск "з'їхав з глузду". "Ілон "виснажився", я попросив його піти, я забрав його EV Mandate, який змушував усіх купувати електромобілі, які нікому не потрібні", – написав президент.

Маск відповів коротко: "Така очевидна брехня. Так сумно."

Президент також запропонував припинити державні субсидії та контракти з компаніями Маска. "Найпростіший спосіб заощадити гроші в нашому бюджеті, мільярди і мільярди доларів, – це припинити державні субсидії та контракти Ілона", – заявив Трамп.

Раніше "Телеграф" писав, що Трамп намагався боляче підколоти Мерца, але той виявився міцним горішком. Канцлер Німеччини показав, хто краще знає історію.