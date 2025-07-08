Трамп не зміг приховати роздратування Путіним: пообіцяв зброю Україні та інші "сюрпризи"

У США зростає невдоволення діями Росії

Президент США Дональд Трамп знову заявив, що він незадоволений діями Володимира Путіна та пообіцяв "сюрприз". При цьому він наголосив, що глава Кремля говорить "багато маячні" про Україну.

Про це він повідомив під час спілкування з журналістами у своєму кабінеті у Білому домі. Фрагмент його виступу транслювався в ефірі Fox News.

"Я незадоволений Путіним, він убиває багато людей. Багато хто з них це солдати. Його солдати та їх (українські, — ред.) солдати. І зараз це до 7000 тисяч на тиждень", — сказав Трамп.

На уточнювальне запитання журналістів, чи буде він щось із цим робити, американський президент зазначив, що ЗМІ про це не скаже. Однак він пообіцяв, що це буде "невеликий сюрприз".

Він не став вдаватися до деталей свого плану, але натякнув, що серед варіантів — запровадження пакета "руйнівних санкцій" проти Росії. Крім того, він додав, що схвалив постачання певних типів озброєння в Україну.

"Це має закінчитися. Ми отримуємо купу ла*на від Путіна в наш бік. Він завжди такий люб’язний, але виявляється, що це нічого не означає", — сказав Трамп.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що президент США має реальну можливість відновити постачання зброї Україні, включаючи ракети Patriot. Його розмова з президентом Володимиром Зеленським 4 липня позитивно вплинула на це рішення. Сам Трамп підтвердив, що може це зробити, сказавши, що він особисто не припиняв допомоги Україні.