Трамп готувався розбомбити Москву: яка зброя США може дістати до Кремля і якою б була відповідь Росії

"Телеграф" розповідає про унікальну зброю США та можливості американської воєнної машини

Президент США Дональд Трамп розповів про свої погрози глави РФ Володимиру Путіну щодо бомбардування Москви. На закритій зустрічі у 2024 році донорів він заявляв, що намагався стримати хазяїна Кремля від нападу на Україну такими радикальними методами.

"Телеграф" вирішив розібратись в ситуації і розповісти читачам, чи дійсно можливий масований удар США по Росії, чи є в американської армії необхідна далекобійна зброя, а також чи має чим Росія протистояти таким атакам.

Чому Трамп погрожував Путіну

Аудіозапис слів Трампа на закритому заході для донорів оприлюднив американський телеканал CNN. Я сказав Путіну: "Якщо ти вторгнешся в Україну, я розбомблю Москву до біса. Кажу тобі, у мене немає вибору". За його словами, Путін відповів, що не вірить американському лідеру. "А потім він каже щось на кшталт: "Я тобі не вірю". Але він повірив мені на 10%", — додав президент США.

Трамп також розповів про аналогічні погрози китайському лідеру Сі Цзіньпіну щодо можливого вторгнення на Тайвань. Американський президент повідомив, що попередив Китай про бомбардування Пекіна у відповідь на агресію. "Він подумав, що я збожеволів", — сказав Трамп про реакцію Сі.

Що на це відповіли у Кремлі

Очікувано, що прессекретар очільника Росії Дмитро Пєсков заперечив інформацію про погрози Трампа. Пєсков також заявив, що у Москви немає розбіжностей з Вашингтоном на тлі переговорів з Україною.

Американська зброя, здатна дістати Москву

США мають у своєму арсеналі кілька видів озброєння, здатного вразити цілі на території Росії, включаючи Москву. Відстань від американського континенту до Москви становить понад 8 600 км по повітряній лінії.

Відстань зі США до РФ по повітряній лінії

Американські підводні човни класу "Огайо" можуть запускати ракети Trident II з дальністю ураження до 12 тисяч кілометрів. Та цим ракетам не обов'язково долати такі великі відстані — субмарини можуть розміщуватися у Атлантичному або Тихому океанах, наприклад, поблизу котроїсь з країн НАТО. Кожна така ракета може нести кілька ядерних боєголовок різної потужності.

Відстань до РФ з Атлантичного океану

Trident II - як виглядає ця ракета

Крім того, США мають парк стратегічних бомбардувальників дальньої авіації. Ці літаки здатні долати великі відстані та завдавати ударів по стратегічних об'єктах противника на різних континентах.

До прикладу, американські стратегічні бомбардувальники B-52 Stratofortress та B-2 Spirit можуть нести різноманітні види озброєння. B-2 може скидати звичайні та термоядерні боєприпаси: 80 керованих бомб класу 500 фунтів або 16 ядерних бомб B83. Ці літаки також озброєні крилатими ракетами AGM-158 JASSM з дальністю ураження понад 900 км та AGM-86 ALCM.

B-52 Stratofortress від Boeing стоять на озброєнні у США з 1955 року

Стратегічні бомбардувальники B-2

За необхідності вони можуть завдати удару з повітряного простору будь-якої з країн НАТО.

Звідки можуть завдати удару стратегічні бомбардувальники США

Найпотужнішою зброєю у арсеналі США вважаються 13-тонні протибункерні бомби GBU-57, здатні пробивати укріплені підземні споруди.

Як виглядають протибункерні бомби GBU-57

Крилаті ракети Tomahawk з дальністю до 2500 км можуть запускатися з кораблів, підводних човнів та наземних установок. Раніше існували модифікації Tomahawk з ядерними боєголовками W80-0 потужністю 5-150 кілотонн, але їх зняли з озброєння у 2010-2013 роках.

А чи має РФ чим відбити такі атаки США? Що каже штучний інтелект

"Телеграф" вирішив запитати штучного інтелекту, чи має чим РФ відбивати такі атаки, особливо зважаючи на те, що славнозвісна російська ППО навіть з українськими дронами впоратись не може. Нейромережа Claude проаналізувала здатність російської армії протистояти сучасній американській зброї.

Штучний інтелект звернув увагу на серйозні недоліки російської протиповітряної оборони. Навіть російські шахеди влучають у ціль менше ніж у 10% випадків. Українські дрони ж знищили щонайменше 13 російських літаків. Масштаб нещодавніх атак виявився несподіваним для російської ППО, вважає нейромережа.

Що каже штучний інтелект про спроможності РФ відбити атаку США

Нейромережа виокремила три основні проблеми системи ППО РФ. Перша — перевантаження через різке зростання кількості дронів. Це вимагає більшої кількості боєприпасів для протиповітряної оборони.

Друга проблема — неефективність проти масових атак.Обидві сторони збивають або глушать більшість дронів, але навіть 10-20% тих, що прориваються, завдають значних пошкоджень.

Третя слабкість — технологічна відсталість. До початку 2025 року дрони становили 60-70% пошкоджень російського обладнання, згідно з аналітичними даними.

Claude зазначив, що російська ППО має проблеми з українськими дронами, які значно поступаються американським технологіям за складністю. Проти масованого удару США зі застосуванням крилатих ракет, балістичних ракет та стелс-технологій ефективність буде ще нижчою. Американське озброєння має кращі системи навігації, технології подолання ППО та координації атак.

Які проблеми є в російській ППО

Раніше "Телеграф" також повідомляв, що Україна може отримати ще одну важливу зброю проти атак РФ. Білий дім нібито звернувся до Пентагону з проханням підготувати й інші варіанти додаткового озброєння