Строгий траурний образ: яке вбрання обрала Меланія для інавгурації Дональда Трампа (фото)

Перша леді з’явилася на чаюванні у Білому домі у строгому темному образі

Меланія Трамп — нова перша леді Америки, яка сьогодні, 20 січня, вдруге обіймає цю неофіційну посаду. Вона разом із чоловіком Дональдом Трампом уже прибула на традиційне чаювання з Джо та Джилл Байден у Білому домі. Отже, всі побачили нове інавгураційне вбрання першої леді, і треба сказати, що воно сильно відрізняється від її образів на інавгурації в 2017 році.

Як видно на фото із зустрічі Байденів з Трампами у Білому Домі, Меланія обрала строге, навіть жалобне вбрання. Вона виглядає елегантно та стримано.

Інавгурація Трампу. Фото: Getty Images

На ній приталене чорне пальто суворого крою від Adam Lippes, під яким видно темну спідницю та білий комір. Свій образ Меланія доповнила стильним чорним капелюхом з білою смужкою від Eric Javits та своїми улюбленими чорними човниками на шпильці.

Інавгурація Трампу. Фото: Getty Images

Волосся першої леді зібране під капелюхом у тугий пучок на потилиці під капелюхом, а на руках видно чорні шкіряні рукавички. До речі, можна помітити, що Меланія, позуючи для офіційних фото, постійно притримує капелюх на голові через вітряну погоду.

Інавгурація Трампу. Фото: Getty Images

Варто зазначити, що цей образ Меланії Трамп кардинально відрізняється від її святкового та ошатного образу на першій інавгурації Дональда Трампа у 2017 році. Тоді вона одягла небесно-блакитний костюм із рукавичками та човниками в тон. Тепер же постала у суворому жалобному Total Black образі.

Інавгурація Трампу. Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" розповідав, що Джо Байден показав останнє фото на посаді президента. Знімок було зроблено на порозі Білого дому.