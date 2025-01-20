Строгий траурний образ: яке вбрання обрала Меланія для інавгурації Дональда Трампа (фото)
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Перша леді з’явилася на чаюванні у Білому домі у строгому темному образі
Меланія Трамп — нова перша леді Америки, яка сьогодні, 20 січня, вдруге обіймає цю неофіційну посаду. Вона разом із чоловіком Дональдом Трампом уже прибула на традиційне чаювання з Джо та Джилл Байден у Білому домі. Отже, всі побачили нове інавгураційне вбрання першої леді, і треба сказати, що воно сильно відрізняється від її образів на інавгурації в 2017 році.
Як видно на фото із зустрічі Байденів з Трампами у Білому Домі, Меланія обрала строге, навіть жалобне вбрання. Вона виглядає елегантно та стримано.
На ній приталене чорне пальто суворого крою від Adam Lippes, під яким видно темну спідницю та білий комір. Свій образ Меланія доповнила стильним чорним капелюхом з білою смужкою від Eric Javits та своїми улюбленими чорними човниками на шпильці.
Волосся першої леді зібране під капелюхом у тугий пучок на потилиці під капелюхом, а на руках видно чорні шкіряні рукавички. До речі, можна помітити, що Меланія, позуючи для офіційних фото, постійно притримує капелюх на голові через вітряну погоду.
Варто зазначити, що цей образ Меланії Трамп кардинально відрізняється від її святкового та ошатного образу на першій інавгурації Дональда Трампа у 2017 році. Тоді вона одягла небесно-блакитний костюм із рукавичками та човниками в тон. Тепер же постала у суворому жалобному Total Black образі.
Раніше "Телеграф" розповідав, що Джо Байден показав останнє фото на посаді президента. Знімок було зроблено на порозі Білого дому.