"Ніколи не виглядала щасливішою": реакція Меланії на жарт Трампа про власну смерть викликала сміх у мережі

Меланія Трамп мала напружений вираз обличчя

Під час вечері у Білому домі Дональд Трамп несподівано пожартував про власну смерть, але увага була прикута в цей момент не лише до нього, а й до його дружини. Меланія відреагувала з посмішкою, але американці побачили в цьому виразі обличчя сарказм. До слова, у випадку раптової смерті президента США, перша леді втратить багато привілей.

Її вираз обличчя описали як "strained" — тобто напружений, з дискомфортом. Про це пише видання Atlanta Black Star.

Дональд Трамп відкривав захід і під час виголошення промови похвалив пресу за висвітлення подій щодо його "смерті" і з усмішкою додав: "хоч я все ще тут". Президент США також розповів про людей, які підходили до нього за ці кілька днів і були здивовані, що він не "на шість футів під землею". Спочатку глава Америки не розумів, про що йдеться, поки не дізнався про чутки щодо своєї смерті в інтернеті.

Меланія Трамп посміялася з жарта Дональда Трампа про смерть. Фото: скріншот з відео

У гостей ці слова викликали сміх. Меланія Трамп, почувши жарти чоловіка, посміхнулася. Але, на думку користувачів Threads, вона виглядала щасливою, коли Дональд заговорив про смерть.

На вечері були присутні Марк Цукерберг, Білл Гейтс і Сем Альтман. З лідерами технологічних гігантів у Білому домі Дональд Трамп зустрівся 5 вересня 2025 року.

