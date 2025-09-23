Шлюб тріщить по швах? Чому Дональд Трамп не носить обручку

Президент США у жодному зі шлюбів не носив обручку

Вже багато років Дональд Трамп привертає увагу не тільки політичною діяльністю чи бізнес-угодами, а й деталями свого образу. Однією з таких є відсутність обручки на його підмізинному пальці.

На похороні Чарлі Кірка президент США з’явився без неї, що викликало запитання, адже Меланія взагалі не була присутня на прощанні з активістом. Проте дружина Трампа часто з’являється на публіці з каблучкою за півтора мільйона доларів, яку подарував їй Дональд на заручини.

Меланія Трамп з обручкою, Дональд Трамп, король Чарльз III і королева Камілла. Фото: Getty Images

Цікаво, що обручку лідер Америки не носив у жодному зі своїх шлюбів. А їх, до слова, у нього було три — з Іваною Трамп, Марлою Мейплз і власне з Меланією Трамп. У пресі припускають, що таке рішення може бути пов’язане з іміджем президента або з тим, щоб уникати зайвої небезпеки — особливо, якщо обручка коштовна.

Дональд Трамп з першою дружиною Іваною. Фото: Getty Images

Дональд Трамп з Марлою Мейплз. Фото: Getty Images

Виявляється, причина дуже банальна — Дональд Трамп не носить обручку просто тому, що він не любить жодних прикрас. До слова, принц Вільям також дотримується такої позиції. Цей факт часто обговорювали у ЗМІ, але палац дав відповідь і запевнив, що герцог не носить обручку через власні уподобання.

Тому, можна зробити висновок, що те, що Трамп не вдягнув обручку на похорон Чарлі Кірка — це не виняток і не випадковість, а постійна практика. Вона спостерігається вже багато років.

