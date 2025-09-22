Трамп станцював на похороні Чарлі Кірка разом з його вдовою (відео)

Дивну поведінку президента США помітили на церемонії прощання з Чарлі Кірком

У неділю, 21 вересня, у США відбулася церемонія прощання із вбитим активістом та соратником Дональда Трампа Чарлі Кірком. На меморіальний захід на стадіоні State Farm у Глендейлі, штат Арізона, зібралися тисячі людей, серед яких були і президент США, і вдова покійного Еріка Кірк й інші перші особи США.

Дональд Трамп та вдова Чарлі Кірка Еріка. Фото: Getty Images

Під час панахиди з промовою виступив і Трамп. А після цього він запросив на сцену та вдову Чарлі Кірка. Багато користувачів відзначили, що президент США поводився дивно, як і Еріка — вони пританцьовували під пісню America the Beautiful і мило посміхалися натовпу, що зібрався.

Трамп та Еріка Кірк багато обіймалися на сцені. Фото: Getty Images

Більше того, вдова Кірка раз у раз притискалася до Трампа, про щось із ним шепотілася і підставляла щоки для поцілунків. А коли вони почали йти зі сцени, то трималися за руки.

Дональд Трамп та Еріка Кірк на сцені під час меморіалу. Фото: Getty Images

До речі, в якийсь момент на екрані з’явилося фото вбитого Чарлі, і Еріка підняла руку вгору і показала характерний жест, який у мережі вже назвали "рогами диявола". Однак, як пишуть ЗМІ, американською мовою жестів це означає: "Я люблю тебе".

Дивний жест Еріки під час демонстрації фото її чоловіка Чарлі Кірка

Нагадаємо, Чарлі Кірка вбили із вогнепальної зброї під час публічних дебатів зі студентами в Університеті долини Юта 10 вересня. Відомо, що він був соратником Дональда Трампа та консервативним активістом. Крім того, Кірк виступав проти допомоги Україні з боку США, а деякі його висловлювання навіть назвали проросійською пропагандою.

Раніше "Телеграф" розповідав, що дружина Чарлі Кірка залишила загадкове послання за кілька годин до його вбивства. Що вона написала?