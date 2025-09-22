Рус

Трамп станцював на похороні Чарлі Кірка разом з його вдовою (відео)

Галина Струс
Дональд Трамп весь час обіймав вдову Чарлі Кірка Еріку Новина оновлена 22 вересня 2025, 12:47
Дональд Трамп весь час обіймав вдову Чарлі Кірка Еріку. Фото Телеграф, Getty Images

Дивну поведінку президента США помітили на церемонії прощання з Чарлі Кірком

У неділю, 21 вересня, у США відбулася церемонія прощання із вбитим активістом та соратником Дональда Трампа Чарлі Кірком. На меморіальний захід на стадіоні State Farm у Глендейлі, штат Арізона, зібралися тисячі людей, серед яких були і президент США, і вдова покійного Еріка Кірк й інші перші особи США.

Дональд Трамп та Еріка Кірк
Дональд Трамп та вдова Чарлі Кірка Еріка. Фото: Getty Images

Під час панахиди з промовою виступив і Трамп. А після цього він запросив на сцену та вдову Чарлі Кірка. Багато користувачів відзначили, що президент США поводився дивно, як і Еріка — вони пританцьовували під пісню America the Beautiful і мило посміхалися натовпу, що зібрався.

Дональд Трамп та Еріка Кірк
Трамп та Еріка Кірк багато обіймалися на сцені. Фото: Getty Images

Більше того, вдова Кірка раз у раз притискалася до Трампа, про щось із ним шепотілася і підставляла щоки для поцілунків. А коли вони почали йти зі сцени, то трималися за руки.

Дональд Трамп та Еріка Кірк
Дональд Трамп та Еріка Кірк на сцені під час меморіалу. Фото: Getty Images

До речі, в якийсь момент на екрані з’явилося фото вбитого Чарлі, і Еріка підняла руку вгору і показала характерний жест, який у мережі вже назвали "рогами диявола". Однак, як пишуть ЗМІ, американською мовою жестів це означає: "Я люблю тебе".

Дональд Трамп та Еріка Кірк
Дивний жест Еріки під час демонстрації фото її чоловіка Чарлі Кірка

Нагадаємо, Чарлі Кірка вбили із вогнепальної зброї під час публічних дебатів зі студентами в Університеті долини Юта 10 вересня. Відомо, що він був соратником Дональда Трампа та консервативним активістом. Крім того, Кірк виступав проти допомоги Україні з боку США, а деякі його висловлювання навіть назвали проросійською пропагандою.

Раніше "Телеграф" розповідав, що дружина Чарлі Кірка залишила загадкове послання за кілька годин до його вбивства. Що вона написала?

