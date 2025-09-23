Брак трещит по швам? Почему Дональд Трамп не носит обручальное кольцо

Президент США ни в одном из браков не носил обручальное кольцо

Уже много лет Дональд Трамп обращает на себя внимание не только политической деятельностью или бизнес-соглашениями, но и деталями своего образа. Одним из таких является отсутствие обручального кольца на его безымянном пальце.

На похоронах Чарли Кирка президент США появился без нее, что вызвало вопрос, ведь Мелания вообще не присутствовала на прощании с активистом. Однако жена Трампа часто появляется на публике с кольцом за полтора миллиона долларов, которе подарил ей Дональд на помолвку.

Мелания Трамп с кольцом, Дональд Трамп, король Чарльз III и королева Камилла. Фото: Getty Images

Интересно, что обручальное кольцо лидер Америки не носил ни в одном из своих браков. А их, к слову, у него было три – с Иваной Трамп, Марлой Мейплз и собственно с Меланией Трамп. В прессе предполагают, что такое решение может быть связано с имиджем президента или с тем, чтобы избегать излишней опасности — особенно, если кольцо дорогое.

Дональд Трамп с первой женой Иваной. Фото: Getty Images

Дональд Трамп с Марлой Мэйплз. Фото: Getty Images

Оказывается, причина очень банальная — Дональд Трамп не носит обручальное кольцо просто потому, что он не любит никаких украшений. К слову, принц Уильям также придерживается такой позиции. Этот факт часто обсуждали в СМИ, но дворец дал ответ и заверил, что герцог не носит обручальное кольцо из-за собственных предпочтений.

Поэтому, можно сделать вывод, что то, что Трамп не надел кольцо на похороны Чарли Кирка — это не исключение и не случайность, а постоянная практика. Она наблюдается уже много лет.

