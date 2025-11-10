В США зробили важливий крок до розблокування допомоги Україні. Але це лише початок

Наступне голосування для подолання кризи має відбутися наприкінці тижня

Сенат США ухвалив законопроєкт про фінансування уряду, який має припинити найтриваліший шатдаун в історії країни, що, серед іншого негативно вплинув на можливість отримання Україною зброї. Тепер документ має схвалити Палата представників США.

Що треба знати:

Сенатори зробили перший крок для подолання шатдауну, проголосувавши за відповідний законопроєкт

Вивести США з глухого кута допомогли вісім демократів, що проголосували разом з республіканцями

Щоб шатдаун завершився, документ має схвалити Палата представників та підписати Трамп

Як пише CNN, сенаторам нарешті вдалося подолати глухий кут. Законопроєкт підтримали 60 сенаторів, що є мінімальним порогом для ухвалення рішення.

Що таке шатдаун

Шатдаун — це ситуація, коли федеральний уряд США змушений тимчасово зупинити роботу через відсутність ухваленого бюджету. Якщо Конгрес і президент не домовляються про фінансування, державні установи лишаються без грошей на свою діяльність.

Кілька сенаторів-демократів проголосували разом з республіканцями

Голосування відбулося між 20:30 та 21:00 за Вашингтоном у неділю, 9 листопада (3:30 — 4:00 10 листопада за Києвом). Відповідно до угоди, фінансування уряду продовжиться до 30 січня. Документ також передбачає голосування за законопроєкт про доступне медичне обслуговування та фінансування продовольчих талонів упродовж 2026 року.

Законопроєкт про фінансування американського уряду вдалося ухвалити завдяки тому, що вісім сенаторів-демократів погодилися на угоду. Домовленість передбачала голосування з питання продовження субсидій на охорону здоров'я, і гарантії, що федеральних службовців, звільнених під час призупинення роботи уряду, повернуть на роботу.

Наступні кроки

Це важливий, але тільки перший крок для припинення шатдауна. Тепер законопроєкт має ухвалити Палата представників США. Після цього документ має підписати президент США Дональда Трампа.

Керівництво Демократичної партії в Палаті представників поінформувало, що голосування за документ заплановано на кінець цього тижня. Законодавців попередять за 36 годин до початку голосування, оскільки члени Палати представників стикаються із затримками та скасуваннями рейсів через зупинку роботи уряду.

Чому це важливо для України

Раніше "Телеграф" повідомляв, що шатдаун, який триває у США вже понад 40 днів, паралізував роботу низки федеральних відомств, зокрема бюро з військово-політичних справ Держдепартаменту. Через це Сполучені Штати вимушено затримали експорт американської зброї на суму понад 5 мільярдів доларів, яка призначена союзникам по НАТО. Кінцева точка призначення цих поставок невідома, проте частина цієї зброї могла бути передана Україні.