В США сделали важный шаг к разблокированию помощи Украине. Но это только начало

Следующее голосование по преодолению кризиса должно состояться в конце недели

Сенат США принял законопроект о финансировании правительства, который должен прекратить самый продолжительный шатдаун в истории страны, что, среди прочего, негативно повлиял на возможность получения Украиной оружия. Теперь документ должна одобрить Палата представителей США.

Что нужно знать:

Сенаторы сделали первый шаг для преодоления шатдауна, проголосовав за соответствующий законопроект

Вывести США из тупика помогли восемь демократов, проголосовавших вместе с республиканцами

Чтобы завершить шатдаун, документ должна одобрить Палата представителей и подписать Трамп

Как пишет CNN, сенаторам наконец удалось преодолеть тупик. Законопроект поддержали 60 сенаторов, что является минимальным порогом для принятия решения.

Что такое шатдаун

Шатдаун – это ситуация, когда федеральное правительство США вынуждено временно остановить работу из-за отсутствия принятого бюджета. Если Конгресс и президент не договариваются о финансировании, то государственные учреждения остаются без денег на свою деятельность.

Несколько сенаторов-демократов проголосовали вместе с республиканцами

Голосование состоялось между 20:30 и 21:00 по Вашингтону в воскресенье, 9 ноября (3:30 — 4:00 10 ноября по Киеву). Согласно договоренности, финансирование правительства продлится до 30 января. Документ также предусматривает голосование за законопроект о доступном медицинском обслуживании и финансировании продовольственных талонов в течение 2026 года.

Законопроект о финансировании американского правительства удалось принять благодаря тому, что восемь сенаторов-демократов согласились на договоренность. Она предусматривала голосование по вопросу продления субсидий на здравоохранение и гарантии, что федеральных служащих, уволенных во время приостановки работы правительства, вернут на работу.

Следующие шаги

Это важный, но только первый шаг для прекращения шатдауна. Теперь законопроект должен принять Палата представителей США. После этого документ должен подписать президент США Дональда Трампа.

Руководство Демократической партии в Палате представителей проинформировало, что голосование за документ запланировано на конец этой недели. Законодателей предупредят за 36 часов до начала голосования, поскольку члены Палаты представителей сталкиваются с задержками и отменами рейсов из-за остановки работы правительства.

Почему это важно для Украины

Ранее "Телеграф" сообщал, что шатдаун, продолжающийся в США уже более 40 дней, парализовал работу ряда федеральных ведомств, в том числе бюро по военно-политическим делам Госдепартамента. Из-за этого Соединенные Штаты вынужденно задержали экспорт американского оружия на сумму более 5 миллиардов долларов, назначенную союзникам по НАТО. Конечная точка назначения этих поставок неизвестна, однако часть этого оружия могла быть передана Украине.