Дістанеться навіть Статуї Свободи: як шатдаун у США може зачепити всесвітньо відому скульптуру (фото)

Шатдаун у США залишив понад 100 тисяч федеральних працівників без зарплати. Серед них — персонал Статуї Свободи та островів Елліс і Ліберті.

В США — перший з 2018 року шатдаун. Через те, що демократи та республіканці не домовились про бюджет, під загрозою закриття опинилась найвідоміша скульптура Америки — Статуя Свободи.

Що потрібно знати

У США вперше з 2018 року почався шатдаун

Під загрозою закриття опинилась Статуя Свободи на острові Ліберті, оскільки штат Нью-Йорк відмовився фінансувати її роботу

Понад 100 тисяч федеральних працівників у штаті залишилися без зарплати

Музейний комплекс на островах Ліберті та Елліс — не тільки Статуя Свободи

Губернаторка штату Нью-Йорк Кетрін Гокул заявила, що регіон не платитиме за те, щоб Статуя свободи була відкрита. Вона порадила звинувачувати республіканців.

В день шатдауну, статуя, музей та острів Елліс були відкриті для візитів, проте ситуація надалі — не вирішена. Штат не виплачуватиме зарплату співробітникам та не фінансуватиме роботу монумента загалом. В штаті Нью-Йорк, окрім персоналу пам'ятки, понад 100 тисяч федеральних працівників залишились без зарплати. Невідомо також, чи буде на статуї підтримуватися освітлення.

Головний символ США та Нью-Йорка в минулий шатдаун фінансувався з бюджету штату. На це за менше ніж місяць з 22 грудня 2018 року по 14 січня 2019 року заплатили 1,5 мільйона доларів, або близько 65 000 доларів на день.

На острові Ліберті - не тільки статуя

Довідково:

Острів Ліберті (Liberty Island) — розташований у Нью-Йоркській гавані. На ньому стоїть Статуя Свободи та однойменний музей. Острів цілком присвячений цьому символу США, доступ туди лише для туристів, немає постійних мешканців.

Острів Елліс (Ellis Island) — поруч із Ліберті, історичний центр прийому іммігрантів. Саме тут у 1892–1954 роках працювала головна імміграційна станція США, через яку пройшли понад 12 мільйонів людей. Сьогодні на острові розташований Національний музей імміграції, де зберігаються архіви та експозиції про хвилі переселенців у США.

Нагадаємо, демократи не підтримали республіканців, адже хочуть добитися більшого фінансування медичних програм. Республіканці стверджують, що причина в іншому. В США бюджет має бути прийнятий до 1 жовтня, інакше частина федеральних службовців має працювати без зарплат, а частину — відправляють на простій.

Раніше "Телеграф" розповідав, як шатдаун у США може вплинути на Україну. Зазначимо, що минула зупинка федеральних структур відбулась також за каденції Трампа.