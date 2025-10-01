Вперше з 2018. США переживають шатдаун: пояснюємо, що це простими словами

Федеральні службовці йдуть у неоплачувану відпустку, частина працюватиме без зарплати.

Уряд США в середу припинив роботу через шатдаун — востаннє це відбувалось в грудні 2018 року під час попереднього президентства Дональда Трампа. Причиною зупинки уряду стала суперечка між демократами та республіканцями. Опівночі закінчиться державне фінансування, адже голосувань до цього часу не очікується.

Що таке шатдаун

Шатдаун — це ситуація, коли федеральний уряд США змушений тимчасово зупинити роботу через відсутність ухваленого бюджету. Якщо Конгрес і президент не домовляються про фінансування, державні установи втрачають гроші на свою діяльність.

Що таке шатдаун у США

Адміністративно-бюджетне управління Білого дому вже доручило урядовим установам "виконати свої плани щодо впорядкованого закриття". Як наслідок шатдауну, близько 750 тисяч федеральних службовців можуть бути відправлені у неоплачувану відпустку, військові та інші життєво необхідні служби працюватимуть без зарплати, пише "Блумберг".

Причини шатдауну у 2025

Шатдаун стався через незгоду про витрати на охорону здоров'я, зокрема субсидії Obamacare та Medicaid. Через це демократи заблокували тимчасовий пакет фінансування республіканців. Трамп і республіканці звинувачують демократів у блокаді, називаючи їхні вимоги божевільними. Як розповідав "Телеграф", представники Демократичної партії хочуть додати близько трильйона доларів на медичні програми для малозабезпечених і заборони Трампу односторонньо заморожувати витрати, раніше затверджені Конгресом.

Читати більше за посиланням: Україна постраждає від буйних забав Трампа? Чому він штовхає США до хаосу шатдауну і чи варто хвилюватися Києву

Як все буде розвиватися в США і чому шатдаун саме зараз

Важливо розуміти, що Сенат може повторно голосувати за короткострокове фінансування і після початку нового фінансового року 1 жовтня, але важливо дійти згоди двом партіям. У США шатдауни стали інструментом політичного тиску: партії блокують бюджет, щоб домогтися поступок у спірних питаннях.

Тривалість зупинки уряду США наразі непередбачувана — в попередній раз шатдаун тривав найдовше в історії країни — 35 днів. Дональд Трамп ще більше посилив напруження, сказавши після проваленого у вівторок голосування, що його адміністрація може назавжди звільнити "багато" федеральних службовців у разі припинення роботи уряду. Стандартна практика — неоплачувана відпустка під час перерви у фінансуванні і виплата зарплати після відновлення роботи уряду.

Що відбувається під час шатдауну

Раніше "Телеграф" розповідав, що в США запропонували цікавий спосіб підтримати Україну — резолюцію про передачу активів. Вона передбачає щомісячні виплати Україні по 10 мільярдів доларів із заморожених російських активів.