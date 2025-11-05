Трамп обурений через перемогу "комуніста" на виборах мера Нью-Йорка. Що про нього відомо

Мамдані підтримують колишній президент США Барак Обама та ексвіцепрезидентка Камала Гарріс

На виборах мера Нью-Йорка лідирує 34-річний політик Зохран Мамдані — демократ та мусульманин. Президент США Дональд Трамп дуже не хотів, щоб найбільше місто Америки очолив Мамдані, глава Білого дому грозився в цьому випадку обмежити федеральне фінансування Нью-Йорка.

Що треба знати:

Демократ, соціаліст та мусульманин Зохран Мамдані здобуває перемогу на виборах мера Нью-Йорка

Трамп називав його "комуністичним божевільним, який занапастить Нью-Йорк" і тепер обурений перемогою Мамдані

Демократ використовував червону зірку в ході передвиборчої агітації

Підрахунок голосів ще триває, проте відомо, що Мамдані отримав 50,3% голосів виборців. Він впевнено випереджає свого суперника, колишнього губернатора штату Ендрю Куомо. Мамдамі згадав американського президента у своїй промові після оголошення результатів виборів.

Трамп лютує через перемогу Зохрана Мамдані

Ще під час передвиборчого процесу Трамп не приховував своєї антипатії до демократа. Лідер США назвав його "комуністичним божевільним, який занапастить Нью-Йорк".

Також Трамп у своїй соціальній мережі Truth Social писав, що у випадку перемоги Мамдані, готовий обмежити федеральне фінансування Нью-Йорка. Він палко закликав всіх голосувати за Ендрю Куомо, який також є членом Демократичної партії, але на вибори пішов як незалежний кандидат.

Після появи попередніх результатів Трамп заявив, що республіканці програли місцеві вибори, бо його імені не було у бюлетенях. Ще однією причиною поразки Трамп вважає найтриваліший в історії країни шатдаун уряду.

Зохран Мамдані очолить Нью-Йорк — що про нього відомо

34-річний член Демократичної партії США Зохран Мамдані, який позиціонує себе як соціаліста та мусульманина-шиїта, народився в Уганді у родині індійських мусульман (батько — викладач, мати — кінорежисерка). Пізніше родина переїхала до США, американське громадянство Мамдані отримав у 2018 році, за освітою він бакалавр-африканіст. Одружений з сирійською художницею Рамі Дуваджі.

Зохран Мамдані

Як вже вказувалося, Трамп вважає його "комуністом" та дуже не хотів, щоб Мамдані переміг. Проте його підтримує колишній президент США Барак Обама, ексвіцепрезидентка Камала Гарріс. Щобільше, під час виборчої кампанії у Нью-Йорку у середовищі демократів часом називали Зохрана Мамдані як "майбутнього національного лідера".

Що Мамдані обіцяв виборцям

Зохран Мамдані обіцяв всіляку підтримку представникам спільноти ЛГБТК+. Також він виступає проти політики Ізраїлю щодо Палестини.

Мамдані на мітингу

Передвиборча програма соціаліста Мамдані відповідна. Серед його обіцянок: створення мережі соціальних продуктових магазинів для малозабезпечених з доступними цінами, замороження вартості оренди житла, безкоштовний проїзд у міських автобусах та замороження зростання цін на проїзд у метро.

Також кандидат анонсував, що перебування дітей віком від шести тижнів до п'яти років у дитсадках стане безкоштовним, а вища освіта — доступнішою.

Цікаво, що у передвиборчій агітації Мамдані використовував червону зірку. На його офіційному передвиборчому сайті є рекламний ролик, де він знятий у довгій африканській чоловічій сорочці, з заднього боку якої — червона зірка. Це — політичний та військовий символ, що історично асоціюється з комуністичним рухом, Радянським Союзом (СРСР) та його армією (Червоною Армією).

Мамдані в одязі з червоною зіркою

