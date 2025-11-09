Україна може не отримати зброї на $5 мільярдів через шатдаун в США. Що це таке та чому важливо

Закон про контроль за експортом зброї у США вимагає участі Конгресу

Шатдаун, який триває у США вже 40 днів, паралізував роботу низки федеральних відомств, зокрема бюро з військово-політичних справ Держдепартаменту. Через це Сполучені Штати вимушено затримали експорт американської зброї на суму понад 5 мільярдів доларів, яка призначена союзникам по НАТО.

Наразі під загрозою нібито опинилося постачання систем HIMARS, Aegis та ракет AMRAAM для Данії, Хорватії та Польщі. Кінцева точка призначення цих поставок невідома, проте частина цієї зброї могла бути передана Україні, повідомляє видання Axios.

Шатдаун триває в США вже 40 днів

Затримується постачання зброї партнерам по НАТО на суму понад 5 мільярдів доларів

Оборонна база США втрачає позиції, а Росія та Китай отримують перевагу

Високопосадовець Державного департаменту заявив, що ситуація, яка виникла в уряді, шкодить американській оборонній промисловості та союзникам США. Він зазначив, що наразі у відділі, який займається погодженням експортних контрактів з Конгресом, залишилося працювати лише чверть співробітників, а це суттєво сповільнює оформлення документів.

Процес продажу американської зброї зазвичай не є складним, але Закон про контроль за експортом зброї вимагає участі Конгресу. Через відпустки чиновників, які мають інформувати комітети Конгресу, цей механізм фактично зупинився.

У Держдепартаменті вже звинуватили демократів у блокуванні продажів. Натомість очільник Сенатського комітету з міжнародних відносин Джеймс Ріш наголосив, що через бюрократичну паузу Китай та Росія отримують перевагу, натомість оборонна база США втрачає позиції, а союзники залишаються без необхідного озброєння.

Шатдаун — це припинення роботи державних установ, яке спричинене невирішеними питаннями з приводу бюджету. У США зазвичай подібне відбувається, коли Конгрес та президент не встигають узгодити та ухвалити бюджет, через що федеральні відомства залишаються без фінансування. При цьому більшості федеральних службовців доводиться йти у неоплачувану відпустку, але співробітники критично важливих служб продовжують працювати без зарплати до моменту закінчення шатдауну. Після "розморозки" виплати за пропущений період повинні бути відшкодовані у повному обсязі.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що у жовтні уряд США через шатдаун припинив роботу. Востаннє це відбувалось в грудні 2018 року під час попереднього президентства Дональда Трампа.