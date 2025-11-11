США продовжують топити човни біля Латинської Америки: кількість жертв невпинно зростає

Юристи-міжнародники вважають, що США порушили закон

Американські військові знищили ще шість людей на двох човнах біля узбережжя Латинської Америки. Загальна кількість загиблих в операціях проти наркоторгівлі, які проводить адміністрація президента США Дональда Трампа, перевищила 75 осіб.

Що треба знати

Американські військові знищили шість людей на двох човнах у Тихому океані

Загальна кількість загиблих в операціях проти наркотиків перевищила 75 осіб

Експерти з міжнародного права вважають такі удари незаконними.

Про це повідомив міністр оборони США Піт Гегсет у соціальних мережах. Згодом він додав відео ударів, але на ньому неможливо розгледіти, що саме перевозили судна і хто ними керував. Про це пише видання Washington Post.

Гегсет заявив, що удари завдали по двох човнах у східній частині Тихого океану. На кожному з них перебувало по троє чоловіків. Міністр оборони назвав їх "терористами картелю", проте не надав жодних доказів цього твердження. Він також не підтвердив, що судна перевозили наркотики.

За словами Гегсета, американська розвідка встановила, що ці човни мали зв'язок з контрабандою наркотиків. Вони рухалися відомим маршрутом наркотрафіку у східній частині Тихого океану. Колумбія та Еквадор, які мають спільний кордон вздовж цього океану, вважаються центрами латиноамериканської торгівлі наркотиками.

Ці таки стали 18-м та 19-м випадком з початку вересня, коли американські військові вбивають людей у водах біля Латинської Америки. Про це свідчать публічні заяви адміністрації Трампа. Кілька ударів відбулися біля берегів Венесуели в Карибському морі, де США тримають потужну військово-морську присутність.

Адміністрація Трампа стверджує, що така кампанія потрібна для припинення потоку наркотиків до США. Проте цей підхід кардинально відрізняється від попередньої практики американського уряду. Раніше берегова охорона США зупиняла підозрілі судна, затримувала екіпажі і передавала їх правоохоронцям для судового розслідування.

Експерти з міжнародного права вважають дії адміністрації Трампа незаконними. Вони пояснюють, що невеликі човни перевозять цивільних людей, які займаються продажем наркотиків. Ці люди не беруть участі в збройних діях проти США чи їхніх громадян.

Демократи також засуджують ці вбивства і вимагали, щоб Конгрес використав свої конституційні повноваження оголошувати війну. Проте спроби припинити удари по човнах і заборонити Трампу починати війну у Венесуелі провалилися, адже більшість республіканців проголосувала проти цих ініціатив у Сенаті.

Нагадаємо, "Телеграф" раніше писав, що поліція розкрила велику групу наркоторговців. Було вилучено сотні кілограмів заборонених речовин.