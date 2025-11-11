США продолжают топить лодки у Латинской Америки: количество жертв постоянно растет

Юристы-международники считают, что США нарушили закон

Американские военные уничтожили еще шесть человек на двух лодках у побережья Латинской Америки. Общее число погибших в операциях против наркоторговли, которые проводила администрация президента США Дональда Трампа, превысило 75 человек.

Что нужно знать

Американские военные уничтожили шесть человек на двух лодках в Тихом океане

Общее число погибших в операциях против наркотиков превысило 75 человек

Эксперты по международному праву считают подобные удары незаконными.

Об этом сообщил министр обороны США Пит Гегсет в социальных сетях. Впоследствии он добавил видео ударов, но на нем невозможно разглядеть, что именно перевозили суда и кто ими управлял. Об этом пишет издание Washington Post.

Гегсет заявил, что удары нанесли по двум лодкам в восточной части Тихого океана. На каждой из них находились по трое мужчин. Министр обороны назвал их "террористами картеля", однако не предоставил никаких доказательств этого утверждения. Он также не подтвердил, что суда перевозили наркотики.

По словам Гегсета, американская разведка установила, что эти лодки были связаны с контрабандой наркотиков. Они двигались по известному маршруту наркотрафика в восточной части Тихого океана. Колумбия и Эквадор, имеющие общую границу вдоль этого океана, считаются центрами латиноамериканской торговли наркотиками.

Эти же стали 18-м и 19-м случаем с начала сентября, когда американские военные убивают людей в водах у Латинской Америки. Об этом свидетельствуют публичные заявления администрации Трампа. Несколько ударов произошло у берегов Венесуэлы в Карибском море, где США держат мощное военно-морское присутствие.

Администрация Трампа утверждает, что подобная кампания нужна для прекращения потока наркотиков в США. Однако этот подход кардинально отличается от предыдущей практики американского правительства. Ранее береговая охрана США останавливала подозрительные суда, задерживала экипажи и передавала их правоохранителям для судебного расследования.

Эксперты по международному праву считают действия администрации Трампа незаконными. Они объясняют, что небольшие лодки перевозят гражданских людей, занимающихся продажей наркотиков. Эти люди не участвуют в вооруженных действиях против США или их граждан.

Демократы также осуждают эти убийства и потребовали, чтобы Конгресс использовал свои конституционные полномочия объявлять войну. Однако попытки прекратить удары по лодкам и запретить Трампу начинать войну в Венесуэле провалились, ведь большинство республиканцев проголосовало против этих инициатив в Сенате.

