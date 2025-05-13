Поліція розкрила велику групу наркоторговців: вилучила сотні кілограмів заборонених речовин (фото)

Під час операції затримали понад 60 осіб

Національна поліція завершила черговий етап масштабної операції з боротьби з наркоторгівлею. У її рамках було вилучено понад 300 кілограмів різних заборонених речовин.

Про це повідомив заступник голови НПУ Андрій Нєбитов у своєму Facebook. За його словами, під час операції було "ліквідовано масштабну структуру наркомафії".

За шість місяців правоохоронці провели 224 обшуки, під час яких було ліквідовано 17 нарколабораторій та 15 складів. Крім того, затримано 66 учасників злочинної схеми.

Усього було вилучено понад 300 кілограмів наркотиків, серед яких:

118 кілограмів мефедрону;

156 кілограмів альфа-PVP;

30 кілограмів амфетаміну;

500 таблеток MDMA;

160 літрів сумішей для створення мефедрону та понад 12 тонн прекурсорів.

"Це не початок і не фінал, а продовження боротьби Нацполіції з наркозлочинністю в Україні", — написав Нєбитов.

Поліція розкрила діяльність злочинної організації

Було вилучено понад 300 кг наркотиків

Крім того, знайшли понад 12 тонн прекурсорів

Як повідомлялося раніше, в Україні новини про затримання людей, пов’язаних із наркотиками, не є чимось незвичайним. Наприклад, в Одесі нещодавно затримали чоловіка, який вирощував заборонені рослини прямо у дворі житлової багатоповерхівки. А у Києві жінка налагодила схему збуту наркотиків, маскуючи заборонені речовини під звичайні свічки.