Боротьба з наркотиками в Україні: Нєбитов назвав шокуючі цифри за 2025 рік

З початку року в Україні вдалося вилучити понад 4 тонни наркотиків та психотропів

За 2025 рік підрозділи Департаменту боротьби з наркозлочинністю досягли вагомих результатів — закрили тисячі наркопритонів та вилучили тонни заборонених речовин. Повідомлення про підозру було пред'явлено понад 14 тисяч осіб.

Що потрібно знати:

Наркозлочинність – найпоширеніша проблема у всьому світі

30 жовтня — День працівників підрозділу боротьби з незаконним обігом наркотиків України

— За останній рік Департаменту вдалося ліквідувати 1227 нарколабораторій та наркопритонів

Про це на своїй сторінці у Facebook написав заступник голови Нацполіції – начальник кримінальної поліції, генерал Андрій Нєбитов. За його словами, Департамент боротьби з наркозлочинністю є реальною силою проти мільярдних наркобізнесів, контрабанди наркотиків, злочинних транснаціональних мереж.

Найголовнішим же критерієм ефективності вашої роботи є довіра міжнародних антинаркотичних організацій, з якими ви співпрацюєте. Дякую за службу! З професійним святом! сказав Нєбитов.

Результати роботи підрозділів ДБН у 2025 році

Нєбитов опублікував успіхи роботи Департаменту боротьби з наркозлочинністю за рік:

• вилучено понад 4 тонни наркотиків та психотропів, понад 40 тонн прекурсорів ;

• повідомлено про підозру 14 217 осіб ;

• ліквідовано 1227 нарколабораторій та наркопритонів ;

• ліквідовано 139 організованих груп та злочинних організацій.

