Рус

Боротьба з наркотиками в Україні: Нєбитов назвав шокуючі цифри за 2025 рік

Автор
Анастасія Мокрик
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Робота Департаменту боротьби з наркозлочинністю Новина оновлена 30 жовтня 2025, 14:46
Робота Департаменту боротьби з наркозлочинністю. Фото Колаж "Телеграфу"

З початку року в Україні вдалося вилучити понад 4 тонни наркотиків та психотропів

За 2025 рік підрозділи Департаменту боротьби з наркозлочинністю досягли вагомих результатів — закрили тисячі наркопритонів та вилучили тонни заборонених речовин. Повідомлення про підозру було пред'явлено понад 14 тисяч осіб.

Що потрібно знати:

  • Наркозлочинність – найпоширеніша проблема у всьому світі
  • 30 жовтняДень працівників підрозділу боротьби з незаконним обігом наркотиків України
  • За останній рік Департаменту вдалося ліквідувати 1227 нарколабораторій та наркопритонів

Про це на своїй сторінці у Facebook написав заступник голови Нацполіції – начальник кримінальної поліції, генерал Андрій Нєбитов. За його словами, Департамент боротьби з наркозлочинністю є реальною силою проти мільярдних наркобізнесів, контрабанди наркотиків, злочинних транснаціональних мереж.

Найголовнішим же критерієм ефективності вашої роботи є довіра міжнародних антинаркотичних організацій, з якими ви співпрацюєте. Дякую за службу! З професійним святом!

сказав Нєбитов.

Результати роботи підрозділів ДБН у 2025 році

Нєбитов опублікував успіхи роботи Департаменту боротьби з наркозлочинністю за рік:

• вилучено понад 4 тонни наркотиків та психотропів, понад 40 тонн прекурсорів ;

• повідомлено про підозру 14 217 осіб ;

• ліквідовано 1227 нарколабораторій та наркопритонів ;

• ліквідовано 139 організованих груп та злочинних організацій.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в поліції розповіли, скільки українців постраждало у ДТП у 2025 році.

Теги:
#Наркотики #Боротьба #Наркозлочинність #Департамент #Андрій Нєбитов