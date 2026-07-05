Безкінечний Трамп: дивне відео з президентом США здивувало соцмережі

Кадрова петля у прямій трансляції привернула увагу користувачів

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У мережі набирає популярності кумедний ролик із американським президентом Дональдом Трампом зі святкування 250-річчя незалежності США у Вашингтоні. Кадри швидко розлетілися по соціальнимимережам завдяки незвичайному візуальному ефекту.

У відео Дональд Трамп дивиться телевізійну трансляцію телеканалу Fox News, в якій в цей момент показують самого Трампа, який дивиться на цю ж трансляцію.

Таким чином вийшов ефект "Трамп дивиться на Трампа, який дивиться на Трампа".

Зазначимо, що в мистецтві та візуальній культурі також використовується поняття "ефект Дросте" — коли зображення повторюється всередині себе у зменшеній формі. такий ефект можна вважати наближеним аналогом того, що сталося з вірусним роликом з Трампом. Хоча у разі він виник над графіку, а реальному житті.

Телевізійний ефір та зйомка екрана наклалися один на одного таким чином, що виникла візуальна петля. Глядачі врешті-решт побачили цвену, в якій зображення ніби дивиться саме на себе, створюючи ілюзію нескінченного повторення.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Ілон Маск випадково проговорився про нічну звичку Трампа.