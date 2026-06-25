Маск випадково проговорився про нічну звичку Трампа

80-річний президент любить ласувати цим перед сном

Президент США Дональд Трамп знову опинився у центрі уваги завдяки незвичайній деталі свого побуту. Про несподівану звичку голови Білого дому розповів мільярдер Ілон Маск, який кілька разів ночував у президентській резиденції на особисте запрошення Трампа.

За словами підприємця, як передає msn, одного разу він попросив дозволу зупинятися у Білому домі. Попри заперечення першої леді, Трамп погодився, і в результаті засновник SpaceX та Tesla провів кілька ночей у знаменитій спальні Лінкольна. У травні 2025 року Маск підтвердив журналістам, що "іноді" залишався на ніч у Білому домі, наголосивши, що робив це виключно на запрошення президента.

Під час інтерв’ю бізнесмен випадково розкрив одну із вечірніх звичок Трампа. "Думаю, ми хороші друзі, і ось ми летимо на борту Air Force One або Marine One, і він запитує: "Агов, хочеш залишитися на ніч?". А я відповідаю: "Звичайно", — розповів Маск. Потім він додав: "Він навіть дзвонить вночі і каже: "До речі, не забудьте взяти морозиво з кухні".

Ілон Маск і Дональд Трамп. Фото: Getty Images

Раніше ЗМІ вже писали про незвичайні деталі, пов’язані із зовнішністю американського лідера. Повідомлялося, що давній помічник Трампа та його особистий камердинер Уолт Наута постійно носить із собою ножиці, щоб президент міг будь-якої миті підправити зачіску перед публічним виступом.