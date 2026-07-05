Бесконечный Трамп: странное видео с президентом США удивило соцсети

Кадровая петля в прямой трансляции привлекла внимание пользователей

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В сети набирает популярность забавный ролик с американским президентом Дональдом Трампом с празднования 250-летия независимости США в Вашингтоне. Кадры быстро разлетелись по социальным сетям благодаря необычному визуальному эффекту.

В видео Дональд Трамп смотрит телевизионную трансляцию телеканала Fox News, в которой в этот момент показывают самого Трампа, смотрящего эту же трансляцию.

Таким образом получился эффект "Трамп смотрит на Трампа, который смотрит на Трампа".

Отметим, что в искусстве и визуальной культуре также используется понятие "эффект Дросте" — когда изображение повторяется внутри самого себя в уменьшенной форме. такой эффект можно считать приближенным аналогом того, что произошло с вирусном ролике с Трампом. Хотя в данном случае он возник не в графике, а в реальной жизни.

Телевизионный эфир и съемка экрана наложились друг на друга таким образом, что возникла визуальная петля. Зрители в итоге увидели цвену, в которой изображение будто смотрит само на себя, создавая иллюзию бесконечного повторения.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Илон Маск случайно проговорился о ночной привычке Трампа.