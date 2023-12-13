Мобилизация в 2024 году: каких профессионалов не хватает в ВСУ

Общая мобилизация продлится по меньшей мере до 14 февраля 2024

Мобилизация в Украине не прекращается. В настоящее время ВСУ нужны не только представители гражданских специальностей, которые могли бы работать с обеспечением, но и профессиональные военные. Среди самых необходимых военных специальностей – штурмовики, операторы БпЛА, операторы радиоэлектронной разведки и борьбы и водители.

Об этом в комментарии "Эспрессо" рассказал командир роты ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й отдельной механизированной бригады Юрий Федоренко. Он отметил, что чтобы пехотинец-штурмовик мог выполнять свои обязанности, необходимые на каждого по два военных для обеспечения.

Необходимость профессионалов на фронте отмечает и полковник запаса Роман Свитан. В комментарии ТСН он отметил, что Украине нужно 300-350 тысяч профессиональных военных для обороны и освобождения территорий.

Мобилизовать всех подряд не нужно, ведь людей у врага больше. По его подсчетам, один профессионал может заменить сотню солдат. Свитан считает, что такими профессионалами могут стать силовики и правоохранители. Привлекать профессионалов в армию он предлагает не только призывом, но и рекрутинговыми кампаниями.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что майор ВСУ Егор Чечеринда сказал, какое количество людей необходимо мобилизовать с каждой области Украины.

В новом законопроекте о мобилизации есть некоторые проблемные места. В этом процессе необходимо навести порядок, чтобы все нормы в нем соответствовали Конституции. Если говорить о том, что мобилизация будет принудительной, то необходимо четко смотреть по направлениям — какие нормы можно пропустить, а какие нельзя в этом законе.

Полный текст читайте на сайте "Телеграф" в материале: Мобилизация априори не является добровольной: нардеп о блокировке счетов, кабинете призывника и производстве оружия.