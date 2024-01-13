В Україні з'явився новий спосіб вручення повісток: адвокат розповів подробиці

Про "ухилянта" можуть повідомити працівники центру

В Україні триває загальна мобілізація, тому військовозобов'язаним продовжують вручати повістки. Зокрема, тепер повістку можна отримати у сервісному центрі.

Про це повідомив адвокат Роман Сімутін із посиланням на історію, яку розповів його підписник, пише РБК-Україна. За його словами, нещодавно стало відомо про обмеження реєстрації авто через "Дію", тоді як підписник розповів йому майже детективну історію.

Сімутін зазначив, що підписник не зміг перереєструвати автомобіль через "Дію", бо не пройшов так звану перевірку за базою "особи в розшуку ІПНП". Він же Інформаційний портал Національної поліції — "ГАРПУН".

Цей портал сполучений із базою даних реєстраційних центрів. Тому коли авто перевіряють по реєстрах, то оператор бачить всю інформацію, і про так званий "розшук особи".

"Не маючи підстав для відмови у продажі, цей "добрий" оператор — такий собі сучасний Павлик Морозов, керуючись "найблагішими" намірами, тишком-нишком телефонує поліціянтам і повідомляє про виявлення злісного "ухилянта", — підкреслив юрист.

За словами Сімутіна, у такому випадку вас спробують затримати для доставки в ТЦК. Однак, якщо такий "номер" не пройде, то будуть погрожувати затримати за злісну непокору законному розпорядженню поліцейського.

Юрист радить не погоджуватись та вимагати доказів вчинення правопорушення й обґрунтування законності розпорядження. Тоді поліцейські можуть запропонувати написати зобов’язання з’явитися до ТЦК. На це підписник адвоката і погодився.

"На тому і розійшлися. А тепер обирайте, плакати чи сміятися", — зазначив фахівець.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, хто з чоловіків не може отримати повістку на вулиці. Є завжди одна така категорія громадян.