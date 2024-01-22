Чи законне вручення повісток у громадському транспорті: у ТЦК дали чітку відповідь

Громадський транспорт — не спірне питання

В України триває загальна мобілізація, за якою військовозобовʼязаним чоловікам вручають повістки. Відбувається це навіть у громадському транспорті.

За словами речника Полтавського ТЦК та СП Романа Істоміна, у цьому немає нічого протизаконного. Про це пише Суспільне.

"Із 2022-го року у нас діє метод оповіщення громадян у громадських місцях. До громадських місць належить транспорт. Можливо, зараз активніше почалося саме в громадському транспорті, можливо, більше, ширше. Громадський транспорт – це таке саме громадське місце, як і торгово-розважальні центри, тренажерні зали та спортзали, парки", — повідомив речник обласного ТЦК та СП Роман Істомін.

Варто зауважити, що, як наголошують юристи, часто вручення повістки у громадських місцях відбувається з супроводом поліції, адже працівники ТЦК та СП не мають право зупиняти громадян та просити їхні документи. Такі повноваження є тільки у працівників правоохоронних органів. Тож оповіщення військовозобовʼязаних у громадському транспорті також має відбуватись під супроводом поліцейських.

Як раніше повідомляв "Телеграф", з моменту набуття чинності нового закону про мобілізацію усім військовозобов’язаним в обов’язковому порядку потрібно буде оновити свої облікові дані у ТЦК. На це громадяни матимуть 30 днів. Та це можна буде зробити через Інтернет.