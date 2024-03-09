Какая категория украинцев может законно отказаться от повестки: подробное объяснение юриста

Навсегда лишиться статуса военнообязанного могут лишь несколько категорий украинских мужчин

До тех, пока в Украине длится мобилизация и военное положение, военнообязанным мужчинам имеют право вручать повестки в общественных местах, на работе и так далее. Но если мужчина исключен с воинского учета, то он имеет право отказаться от повестки без каких-либо последствий.

Юрист Марина Токмач рассказала, могут ли мужчину вернуть на воинский учет после того, как исключили. Кроме того, юрист рассказала, в чем разница между снятием с воинского учета и исключением с него.

Украинцы часто путают эти два понятия, но на самом деле они кардинально разнятся. Снятие с воинского учета действует временно и мужчина должен снова на него встать. В противном случае это будет считаться нарушением правил учета. Исключение с воинского учета означает, что мужчина перестает быть военнообязанным, призывником или резервистом. Он больше не должен выполнять обязанности по воинскому учету. Кроме того, исключенные с воинского учета, не обязаны снова на него становиться.

Исключить с воинского учета могут только несколько категорий украинцев, а именно:

осужденных к лишению свободы за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления;

тех, кто по состоянию здоровья признан непригодными к военной службе в военное положение с исключением с воинского учета;

тех, кто достиг предельного возраста пребывания в запасе;

призванные или принятые на военную службу;

проходящие военную службу (обучение) в высших военных учебных заведениях и военных учебных подразделениях высших учебных заведений;

военнослужащие или военнообязанные, которые умерли;

кто отказался от украинского гражданства и покинул Украину;

Если мужчина был исключен с воинского учета, то он больше не обязан являться в ТЦК по повестке и вообще имеет право отказаться ее брать. Ведь на таких граждан не распространяются правила воинского учета, предусмотренные законодательством Украины.

"У мужчины нет обязанностей военнообязанного, поэтому его не могут привлечь к ответственности за нежелание проходить ВВК или отказ от повестки. Тем более, вручение таких повесток будет незаконным", — отмечает она.

Повторно поставить мужчину на воинский учет не смогут, так как в Законе Украины "О воинской обязанности и военной службе" сказано, что взять на воинский учет могут граждан, которые сняты по приказу МОУ, а не тех, кого исключили с воинского учета.

"Согласно законодательству, действующему на сегодняшний день, восстановление на воинском учете исключенных из него — не предусмотрено. Законы и другие нормативно-правовые акты не имеют обратного действия во времени, а органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны действовать только на основании, в пределах полномочий и способом, которые предусмотрены Конституцией и законами Украины", — подчеркнула Марина Токмач.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, законно ли отправлять повестки СМС-кой или по почте. Юрист объяснил, какие есть нюансы в этом вопросе.