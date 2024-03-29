Такого тепла не було останні 5 років: як погода порадує українців в останні дні березня

Вихідні пройдуть без опадів

Кінець березня 2024 року в Україні буде по-справжньому весняним та теплим за останні 5 років. Синоптики на вихідні 30 і 31 березня не прогнозують опадів.

Дошкулятиме хіба що вітер, пориви якого подекуди вдень сягатимуть 12 м/с. Такий прогноз на вихідні 30 й 31 березня дали синоптики Українського гідрометеорологічного центру.

Якою буде погода в Україні 30 березня

Перший вихідний, субота, принесе в країну суху, але дещо хмарну погоду з проясненнями. Нічна температура повітря цієї доби очікується близько +5… +8, у західних областях до +10 градусів тепла.

Вдень позначки термометрів підвищаться в середньому до +19… +21 по країні. Найтепліше, знову ж таки, буде на заході – до +24 тепла.

Вітер 3-8 м/с вночі до 5-10 м/с вдень мінятиме напрямок, найбільша його сила очікується вдень на заході та сході – до 7-12 м/с.

Прогноз погоди на 30 березня 2024 року. Фото - Український гідрометеорологічний центр

Якою буде погода в Україні 31 березня

У неділю в країні опадів теж не передбачається, буде мінлива хмарність, але тепло. Вітер південний та південно-східний 5-10 м/с.

Температура вночі +6… +8, на крайньому сході, Одещині й Миколаївщині до +9, на Закарпатті й у Кропивницькому +10, а в Умані до +11. Вдень у середньому +19… +21, на заході країни до +24 градусів тепла.

Прогноз погоди на 31 березня 2024 року. Фото — Український гідрометеорологічний центр

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