Такого тепла не было последние 5 лет: как погода порадует украинцев в последние дни марта

Выходные пройдут без осадков

Конец марта 2024 года в Украине будет по-настоящему весенним и теплым за последние 5 лет. Синоптики в выходные 30 и 31 марта не прогнозируют осадков.

Будет донимать разве что ветер, порывы которого иногда днем будут достигать 12 м/с. Такой прогноз на выходные дали синоптики Украинского гидрометеорологического центра.

Какая будет погода в Украине 30 марта

Первый выходной, суббота, принесет в страну сухую, но облачную погоду с прояснениями. Ночная температура воздуха в эти сутки ожидается около +5… +8, в западных областях до +10 градусов тепла.

Днем отметки термометров повысятся в среднем до +19…+21 по стране. Теплее всего, опять же, будет на западе – до +24 тепла.

Ветер 3-8 м/с ночью до 5-10 м/с днем будет менять направление, наибольшая его сила ожидается днем на западе и востоке — до 7-12 м/с.

Прогноз погоды на 30 марта 2024 года. Фото — Украинский гидрометеорологический центр

Какая будет погода в Украине 31 марта

В воскресенье в стране осадков тоже не ожидается, будет переменная облачность, но тепло. Ветер южный и юго-восточный 5-10 м/с.

Температура ночью +6...+8, на крайнем востоке, Одесщине и Николаевщине до +9, на Закарпатье и в Кропивницком +10, а в Умани до +11. Днем в среднем +19…+21, на западе страны до +24 градусов тепла.

Прогноз погоды на 31 марта 2024 года. Фото — Украинский гидрометеорологический центр

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