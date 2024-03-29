В Україну після потепління різко увірветься похолодання: в яких регіонах знизиться температура

Після 2 квітня, швидше за все, надійдуть нові атмосферні фронти

У вихідні, 30 і 31 березня, стовпчики термометрів в Україні підскочать вгору. Але вже наступного тижня у деяких регіонах знову буде похолодання.

Таким прогнозом поділилася синоптик Наталія Діденко. Вона розповіла, якою буде погода цими вихідними та наступного тижня.

"30-31 березня буде ніби квітень. В Україні в суботу-неділю скрізь очікується сонячна погода та +20…+25 градусів. Хіба в суботу на сході +15…+18 градусів", – зазначила синоптик.

Коли в Україні може бути похолодання

Але уже через кілька днів після потепління в Україну прийде також похолодання. Температура повітря знизиться у вівторок, 2 квітня, зазначає синоптик.

"Перше похолодання: у вівторок у західних областях, у середу, 3-го квітня, у більшості областей України. А поки що – березень готує чудове сонце і тепло на суботу-неділю", – підсумувала Діденко.

Окрім цього синоптикиня Наталія Птуха, в інтерв'ю для NV, розповіла з якої погоди розпочнеться квітень. Вона каже, що після 2 квітня, швидше за все, надійдуть нові атмосферні фронти — вже з північного заходу, які принесуть дощі і певне зниження температури.

"Але різкого зниження температури не буде, — "плюс" все одно залишиться зокрема і в нічні години", — підкреслила Птуха.

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