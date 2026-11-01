У Трампа не вірить, що Путін піде на мир до цього моменту: коли чекати закінчення війни

Багато залежатиме від ситуації на фронті, позиції Кремля та подальших дій США

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Держсекретар США Марко Рубіо сумнівається, що російський голова Володимир Путін погодиться на мирну угоду щодо України до весни 2027 року. Не впевнений американський чиновник і в тому, що глава Кремля приїде на грудневий саміт G20 до Майамі, незважаючи на запрошення Дональда Трампа.

Про це повідомив журналіст Радіо Свобода Алекс Рауфоглу. Він послався на трьох високопосадовців, з якими поспілкувався під час зустрічі міністрів закордонних справ G20 в Атланті.

Що Рубіо розповів західним дипломатам

За словами джерел журналіста, останні два дні Рубіо в приватних бесідах із західними дипломатами висловлював сумніви в тому, що Путін візьме участь у грудневому саміті G20 у Флориді.

Після цих розмов у європейських представників склалося враження: глава Держдепартаменту США не вірить, що російський президент погодиться на будь-яку угоду щодо України до весни 2027 року.

Ще одне важливе питання – можливі гарантії безпеки для Києва. За інформацією Рауфоглу, Рубіо назвав вступ України до НАТО нереалістичним у короткостроковій перспективі та заявив, що Путін ніколи на це не погодиться.

Співрозмовники також стверджують, що американський держсекретар вважає: навіть повний контроль Росії над Донбасом не задовольнить територіальні апетити Кремля.

Публічно Рубіо теж висловлював упевненості у швидкому завершенні війни. 31 жовтня, відповідаючи на запитання журналістів після зустрічі G20 в Атланті, він заявив, що не знає, чи вдасться досягти миру шляхом переговорів.

"Я не думаю, що хтось тут стверджує, що ми перебуваємо на порозі переговорного врегулювання", — наголосив глава Держдепартаменту.

Пост Алекса Рауфоглу в Х

Пост Алекса Рауфоглу в Х

Що думає ChatGPT: чи закінчиться війна навесні 2027 року

"Телеграф" попросив ChatGPT оцінити, чи може війна Росії проти України завершитися навесні 2027 року. За оцінкою штучного інтелекту, березень-квітень і справді можуть стати важливим періодом для дипломатії, але ймовірність повноцінної мирної угоди до цього часу залишається невизначеною.

Реалістичніше виглядає активізація переговорів та спроби домовитися хоча б про тимчасове припинення вогню. Багато залежатиме від підсумків зимової кампанії. Якщо російська армія не досягне суттєвих успіхів на фронті, а удари по українській енергетиці не принесуть Москві очікуваного результату, розрахунки Кремля на продовження війни можуть змінитися.

На ситуацію також вплинуть економічний стан Росії, санкційний тиск та готовність адміністрації Дональда Трампа продовжувати дипломатичний та політичний тиск на Москву.

Можливий протилежний сценарій. Якщо російське керівництво вирішить, що подальші бойові дії покращать його позиції на переговорах, війна може продовжитись і після весни. Серйозними перешкодами залишаться територіальні вимоги Кремля та питання гарантій безпеки України.

За оцінкою ChatGPT, весна 2027 року скоріше стане часом активізації переговорів або спроби перемир’я, ніж остаточного завершення війни. Навіть якщо сторонам вдасться домовитися про припинення вогню, це ще не означатиме повноцінного миру.

Орієнтовні оцінки ймовірності завершення війни до весни 2027 виглядають так:

Повноцінна мирна угода до червня 2027 року – 10–15%.

Стійке припинення вогню чи перемир’я – 25–30%.

Активізація переговорів без реального припинення бойових дій – 40–45%.

Продовження війни без суттєвого дипломатичного прориву – 20–25%.

Весна 2027 року може стати часом активізації переговорів, але не завершення війни. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Як повідомляв "Телеграф", Росія відкинула пропозицію президента України Володимира Зеленського повністю припинити вогонь на 60 днів, щоб провести вибори. Це показує, що згоду на обмежене перемир’я не можна вважати гарантованою умовою припинення вогню у 2027 році – про це говорили у жовтні 2026 року. На очікування учасників, які робили ставки на термін угоди про припинення вогню на міжнародній інтернет-платформі, впливала дипломатична активність президента США Дональда Трампа. Проте ні Київ, ні Москва не підтвердили оголошеного енергетичного перемир’я, а удари по українських енергетичних об’єктах продовжилися. Цей епізод швидше говорить про невизначеність перспектив, ніж про досягнуте перемир’я.