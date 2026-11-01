Перший сніг уже на підході: в які регіони найперше постукає зимова казка
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Метеоролог розповів, де випаде сніг насамперед
В Україні перший сніг може випасти вже 6-7 листопада. Найбільша ймовірність – у північних, північно-східних областях та Карпатах. Подекуди він навіть ненадовго покриє землю.
Про це "Телеграфу" розповів кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич. За його прогнозом, у ці дні країну перетне холодний атмосферний фронт, який принесе короткочасні опади та поривчастий вітер.
Детальніше читайте у матеріалі: "В Україну йде перший сніг: коли похолодає та які області накриють опади"
Де може випасти перший сніг
На півночі, північному сході України та в Карпатах дощ місцями переходитиме у мокрий сніг. В окремих місцях можливе утворення тимчасового снігового покриву завтовшки 0,5-4 см. Однак, надовго він не затримається.
На півдні країни переважатимуть дощі та мряка.
Похолодання посилить вітер
Проходження холодного фронту супроводжуватиметься посиленням північного та північно-західного вітру. Місцями його пориви досягатимуть 15–20 м/с.
Таким чином, найімовірніший час появи першого снігу — 6–7 листопада, але побачити його зможуть не у всіх регіонах. Навіть там, де земля побіліє, сніговий покрив буде короткочасним.
Раніше "Телеграф" попереджав, що не варто чекати на перші морози, щоб підготувати автомобіль до зими.