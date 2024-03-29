В Украину после потепления резко ворвется похолодание: в каких регионах снизится температура

После 2 апреля, скорее всего, поступят новые атмосферные фронты

В выходные, 30 и 31 марта, столбики термометров в Украине подпрыгнуть вверх. Но уже на следующей неделе в некоторых регионах снова будет похолодание.

Таким прогнозом поделилась синоптик Наталья Диденко. Она рассказала, какой будет погода в эти выходные и на следующей неделе.

"30-31 марта будет как апрель. В Украине в субботу и воскресенье везде ожидается солнечная погода и +20…+25 градусов. Разве в субботу на востоке +15…+18 градусов", – отметила синоптик.

Когда в Украине может быть похолодание

Но уже через несколько дней после потепления в Украину придет похолодание. Температура воздуха снизится во вторник, отмечает синоптик.

"Первое похолодание: во вторник в западных областях, в среду, 3 апреля, в большинстве областей Украины", — подытожила Диденко.

Кроме этого синоптик Наталья Птуха, в интервью для NV, рассказала с какой погоды начнется апрель. Она говорит, что после 2 апреля, скорее всего, поступят новые атмосферные фронты — уже с северо-запада, которые принесут дожди и некоторое понижение температуры.

"Но резкого понижения температуры не будет, — "плюс" все равно останется, в том числе и в ночные часы", — подчеркнула Птуха.

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