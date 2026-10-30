Майже вдвічі дешевше: в "АТБ" влаштували велику знижку на популярний товар

На придбанні засобу для прання з 19 капсулами покупці заощадять 270,50 грн

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У мережі супермаркетів "АТБ" покупці можуть скористатися акційними пропозиціями на різні товари для дому та повсякденного вжитку. Серед них є засоби для прання, на які зараз діють помітні знижки. Зокрема, увагу привертає пропозиція на популярний засіб Ariel Color у капсулах, вартість якого суттєво знизилася.

Про нову ціну та можливу економію повідомляє "Телеграф". Знижка на цей синтетичний мийний засіб становить 45%, а покупці можуть придбати упаковку значно дешевше від початкової вартості.

Детальніше у матеріалі: "Тиждень знижок в "АТБ": ціни на деякі товари впали майже вдвічі".

Йдеться про Ariel Color у полімерному пакуванні, яке містить 19 розчинних капсул із рідким засобом для прання.

В "АТБ" Ariel Color у капсулах продають зі знижкою 45%

Раніше така упаковка коштувала 598,40 грн, однак тепер її ціна становить 327,90 грн. Таким чином, на одній покупці можна заощадити 270,50 грн. Різниця досить помітна, особливо для тих, хто регулярно купує засоби для прання та планує поповнити домашні запаси. Акція дозволяє придбати популярний товар майже вдвічі дешевше за попередньою ціною.

Раніше "Телеграф" також розповідав про масштабні знижки в "АТБ" на товари для прання та прибирання.