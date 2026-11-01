Європа палає від заворушень: що відбувається в Німеччині та які ще країни підхопили бунт

Серед вимог – доступна психотерапія та заходи проти зростання вартості життя

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До вечора суботи, 31 жовтня, молодіжні демонстрації у найбільших містах Німеччини переросли у заворушення. Акції організував рух Gen-Z regelt ("Покоління Z вирішує"). У Франкфурті-на-Майні частина протестувальників розбивала вітрини та нападала на поліцейських. У Берліні пройшли затримання, а в Кельні поліція заборонила ходу.

Про це йдеться у матеріалі DW.

Масштаб акцій та вимоги учасників

Акції відбулися більш ніж у 30 містах Німеччини. За даними організаторів, у них брали участь понад 100 тисяч людей.

Протестувальники вимагали підвищити якість освіти, вжити заходів проти зростання вартості життя, активніше захищати клімат, спростити доступ до психотерапії та допомогти у лікуванні залежностей. Організатори також виступають проти запровадження обов’язкової військової служби та скорочення соціальних витрат.

Barricades and fires in Hamburg as protests erupt. Far-left extremists waving Palestinian flags are rioting. https://t.co/zpMV6MJdf6 — Open Source Intel (@Osint613) October 31, 2026

У Франкфурті протестувальники проникли до магазину зброї.

У Франкфурті-на-Майні мирна демонстрація, в якій брали участь 8–9 тисяч людей, переросла у пограбування та напади на поліцейських. Протестувальники, зокрема, застосовували "коктейлі Молотова". Група агресивно налаштованих демонстрантів проникла в магазин зброї, а також в магазин одягу та кросівок Snipes. У нападників на магазин зброї вилучили дві одиниці зброї.

Міністр внутрішніх справ Гессена Роман Позек заявив, що за заворушеннями стоять "близько 100 схильних до насильства лівих екстремістів", які були серед демонстрантів. Поліцейські перевірили документи приблизно у ста осіб і затримали понад 30. На ніч заворушення вдалося зупинити. Правоохоронці використовували водомети, броньовані поліцейські машини, гелікоптер та безпілотники. Частину центру міста довелося перекрити.

"Ті, хто поводиться так, як зловмисники в центрі Франкфурта, ставлять себе поза нашим суспільством. Ми ретельно проаналізуємо дії агресорів, склад груп правопорушників та перебіг подій, після чого зробимо відповідні висновки", — заявив прем’єр-міністр Гессена Борис Райн.

Молодіжні протести у Німеччині супроводжувалися погромами та нападами на магазини Джерело: Фото: Boris Roessler/dpa/picture alliance

У Берліні затримали 56 людей

У Берліні одна з двох великих акцій зібрала близько 3,5 тисяч людей і закінчилася безладами. Більшість учасників складали представники ліворадикальних угруповань. Частина демонстрантів кидала у поліцейських петарди та пляшки, запускала феєрверки.

За словами правоохоронців, учасники також псували майно та порушували закон про зброю. У результаті затримали 56 людей, а 27 співробітників поліції зазнали легких травм.

У Кельні заборонили ходу, у Гамбурзі підпалили барикади

У Кельні поліція дозволила провести акцію лише в одному місці. Ходу заборонили: деякі демонстранти були в масках, а піротехніку кидали, зокрема, в поліцейських. Наприкінці акції правоохоронці застосували водомети.

Увечері в Гамбурзі частина протестувальників побудувала та підпалила барикади, а також кидала у поліцейських пляшки та каміння. Так само закінчилися акції у Штутгарті та Бремені.

Молодіжні протести охопили інші країни Європи

Німецькі акції 31 жовтня стали частиною хвилі молодіжних виступів, яка останніми тижнями охопила інші європейські країни, включаючи Францію та Бельгію. У французьких містах протести теж переросли у погроми та зіткнення з поліцією.

За даними організаторів, 30 жовтня в Італії на протести вийшли понад мільйон людей. Раніше, після сильних погромів у Мілані, влада країни розпорядилася направити до міста 500 військовослужбовців для підтримки порядку.

Протести також відбуваються у Швейцарії.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українці клепають меми про протести у Польщі.