В "АТБ" знизили ціну на популярне печиво Roshen: скільки тепер коштує упаковка

До акційного асортименту потрапило цукрове печиво з начинкою какао в упаковці 180 г

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У супермаркетах мережі "АТБ" діють акції на продукти харчування та товари повсякденного вжитку. Серед товарів зі зниженими цінами – солодощі, бакалія, молочна продукція та різноманітні смаколики.

Про одну з акцій на солодощі в "АТБ" розповідає "Телеграф". Цього разу в центрі уваги – цукрове печиво ROSHEN MULTICAKE з начинкою какао. Знижка поширюється на упаковку вагою 180 грамів.

Ціна на печиво ROSHEN MULTICAKE в "АТБ" на сторінці магазину вказана зі знижкою

На ціннику вказано знижку 10%: звичайна вартість печива становить 40,40 грн, а акційна – 44,90 грн. Перед покупкою перевірте актуальну ціну безпосередньо в магазині.

Як раніше повідомляв "Телеграф", у супермаркетах "АТБ" покупці можуть придбати чотири види батончиків Roshen зі знижкою 30%. Акційна пропозиція діє до 3 листопада. Детальніше про знижки на батончики.

Крім того, у мережі діє акція на пралінові цукерки Roshen "Монблан" із шоколадом і сезамом. Різниця між звичайною та акційною вартістю становить 50,50 грн за кілограм. Які ціни встановили на цукерки.

Також покупці можуть заощадити на солодощах Roshen Ko-Ko Choco White та "Ромашка", які продають зі знижкою 27%. Детальніше про акцію на два види цукерок.