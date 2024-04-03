Если вы переехали: как не потерять субсидию

О переезде нужно сообщить в Пенсионный фонд

В Украине можно получать только один вид помощи – льготу или субсидию, а если выбрали последнюю – делать это можно в одном домовладении. Если семья переехала, она должна прекратить получение субсидии по старому месту жительства и передать документы с адресом и данными поставщиков для нового жилья.

При этом если переезд состоялся в новую квартиру, а предыдущую продали, то доходы не учитываются в общую прибыль при двух условиях, отмечают в Пенсионном фонде. Первая — квартиру приобрели в течение шести месяцев после продажи предыдущей. Вторая – это единственное жилье в собственности личности.

Переезд семьи в другое жилье – та ситуация, о которой получатели субсидии обязаны сообщить в течение 30 дней после месяца, в котором произошло событие в Пенсионный фонд. После этого подается новое заявление и декларация, ведь по меньшей мере адрес домохозяйства и данные поставщиков услуг изменились.

В случае получения субсидии на арендуемое жилье ситуация аналогичная, однако нужно иметь договор аренды с указанием оплаты коммунальных услуг. Для ВПЛ ситуация другая — им договор аренды для получения субсидии не нужен, однако получать помощь можно только на одно жилье тоже.

Ранее "Телеграф" рассказывал о введении субсидии на аренду жилья для ВПЛ и тех, чьи дома разрушены или повреждены. Для подачи документов на такой вид субсидии требуются отдельные документы.